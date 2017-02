Miks piirduda Lätiga? Kus on veel odavam alkohol ja kus on see hirmkallis?

Aktsiis on üks osa alkoholi hinnast. See ei pruugi aga olla määrav komponent. Konjunktuuriinstituut kogus kokku info, millised on aktsiisimäärad erinevates riikides ning millised on alkoholihinna tasemed. Üks-ühele tabelid ei kattu.

Näiteks on suur hulk Euroopa riike, mis on veiniusku ning selle joogi aktsiis on lausa 0%. Ka õlleaktsiis on mõnedes riikides pea olematu. Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul on ta aeg-ajalt näiteks Itaalia ametnikelt küsinud, et miks nad aktsiisi tõstmisega maksuraha juurde hankida ei soovi. Vein on aga selles riigis püha lehm. Poliitik ei elaks üle seda, kui ta sellise ettepaneku üldse teeks.

Eks näita aktiisimäärad sedagi, millised lobigrupid on riigis kõige võimsamat tööd teinud.

Mida aga näitab esimene graafik? Sealt tuleb välja justkui see, et Läti hinnatase on alkoholi osas kõrgem kui meil. Josing selgitab seda sellega, et Läti soovis üle-Euroopalises uuringus parem välja näha ja esitas andmete kogujatele kallimate jooklide info. Nii ongi nende statistika üles pumbatud. Üldiselt annab see aga aimu küll, kus on Euroopas eriti odav alkohol ja kus ülikallis.





Järgnevast tabelist on näha, et Jevgeni Ossinovskil on veel aktsiiside tõstmisel ruumi küll ja küll. Eriti kui tahame ka siin kuuluda Põhjamaade sekka. Islandi 88-protsendiline kange alkoholi aktsiis paistab eriti silma. Leedust ja eriti Lätist oleme me aga kindlalt lahti rebimas.