Portugali finantskriisi tipus 2013. aastal võttis erakapitalifirma ECS Capital üle Portugali Algrave piirkonnas Herdade dos Salgadose kuurorti.

Kuurordi moodustasid kümme hotelli, kolm golfiväljakut ja muud kinnisvara, mille ettevõte võttis üle investorilt Carlos Saraivalt, kes murdus võlakoorma all. Tehinguga loodeti parandada pankade halbade laenude portfelli. Turismisektor lootis, et ECS müüb hilejm varad sektori esindajatele.

Möödas on neli aastat. ECS juhib jätkuvalt neid hotelle. Rivaalidest hotellipidajad kaebavad, et ettevõte sai varad nii odavalt, et pakuvad hotelliruume väga odavalt. Näiteks ECSile kuuluvas Lissabonis asuvas Vintage Lisboa viie tärni hotellis maksab kahene tuba koos hommikusöögiga 122 eurot. See on Portugali pealinnas 20 hotelli seas odavuselt kuues hind.

„Need firmad said varad väga soodsatel tingimustel ja võivad nüüd pakkuda hotelliruume konkurentidest odavamalt,“ ütles Portugali hotelliliidu juht Raul Martins.

Firmadel on seni vähe huvi, et hotelle müüa. Selle asemel on nad asutanud hotellide juhtimiseks oma firmad. ECS juhib neid läbi Recuperacao Turismo fondi.

ECSi asutajate seas on riigipanga Caixa Geral de Depositose endine juht ja keskpanga eksjuht Antonio de Sousa. Vähem kui viie aastaga on kasvanud ECS Portugali suuruselt kümnendaks hotelligrupiks, kus on 3699 voodikohta.

Portugali suuruselt teine hotelligrupp Vila Gale on üks suuremaid hotellideks muutunud erakapitalifirmade peale kaebajaid.

„Üks asi on osta fondi raha eest hotell nagu normaalne investor,“ ütles Vila Gale hotellide omanik Jorge Rebelo de Almeida. „Minu juhitud hotellid ei ole mulle kingitud.“