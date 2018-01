Miks sõidab maailma rikkaim inimene ka pärast miljardäriks saamist tagasihoidliku autoga?

Amazoni asutaja ja hetkel ajaloo rikkaim inimene Jeff Bezos sõidab endiselt ringi tagasihoidliku Hondaga.

1994. aastal tegi toona 30-aastane Bezos lõpparve Wall Streetil töötamisega ja asutas Amazoni. "Alustasime 10 töötajaga. Ma viisin oma 1987. aasta Chevy Blazeriga pakke postkontorisse ja unistasin, et äkki on meil ühel päeval tõstuk," rääkis Bezos.

Kolm aastat hiljem läks Amazon börsile ja Bezose varandus kasvas 12 miljardi dollarini. Auto, mille ta rikkuse saabudes ostis, oli aga tagasihoidlik Honda Accord, kirjutas Celebrity Networth.

1999. aastal küsis tuntud telesaate "60 Minutit" juht Bob Simon temalt, miks ta ikka veel Hondaga sõidab. Bezos vastas lihtsalt, et see on täiesti korralik auto.

Intervjuu käigus avaldas miljardär, et Amazoni toonane peakontor jagas aadressi pandimaja ja süstlavahetuspunktiga. Kõigi töötajate lauad olid tehtud taaskasutatud ustest ja viis aastat peale intervjuud istusid töötajad ikka veel samade laudade taga ning aastal 2013 sõitis Bezos ikka ringi Hondaga, kuid veidi suurema mudeliga.

2017. aasta kolmandas kvartalis teenis Amazon tulu 43,7 miljardit dollarit, kuid ettevõtte väärtused pole muutunud. Firma annab isegi välja "ukselaua auhinda" töötajale, kes tuleb välja hea ideega, kuidas raha säästa.