Miks Statoil muudab nime?

Statoil otsustas muuta ettevõtte nime. Praegune nimi tähendab tõlkes riiginaftat.

Et ettevõte tahab olla rohkem tuntud taastuvenergia kui fossiilse energia poolest, leiti, et senine "oil" sisaldav nimi ei sobi.

Ettevõtte uueks nimeks on Equinor, kirjutab Bloomberg.

“Equinor peegeldab muutusi ja toetab alati turvalist, kõrge lisandväärtusega strateegiat,” teatas ettevõtte nõukogu esimees Jon Erik Reinhardsen.

Nimemuudatuseks on vajalik aktsionäride heakskiit, kes kogunevad 15. mail. Muudatuse poolt on suurim aktsionär, kelleks on Norra riik ja kellele kuulub 67 protsenti ettevõtte aktsiatest.

Kuigi ettevõte püüab nimes eristuda naftast ja maagaasist, jäävad need jätkuvalt ettevõtte äritegevusele oluliseks.