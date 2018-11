Miks tellida auto Rootsist?

Arvestades Eesti autoturu väiksust, kohati ka ärikultuuri, on mujalt Euroopast autode ostmine üha populaarsemaks saanud. Swedcar.ee esindaja Kaur selgitab, miks on populaarsust kogunud ka autode tellimine Rootsist.

Rootsist auto tellimine on populaarsemaks saanud tänu mitmele erinevale tegurile. Kindlasti on soodne praegune valuutakurss, kuid vähem oluliseks ei saa pidada valiku rohkust ning keskmist sõiduki seisukorda. Rootslased hooldavad enda autosid hästi ja õigeaegselt ning 99% juhtudest esinduses. Samuti on sõidukite rehvid heas korras ja vajadusel õigel ajal vahetatud.

Tihti tekib küsimus, millist autot on üldse mõistlik tuua. Siinkohal peab mainima, et kuna igal sammul on kulud, on rahaliselt kasulik tuua uuemaid, kuni 4–5-aastaseid sõidukeid, kui just ei ole tegu erisõidukiga, mida Eestis saada ei ole. 1–3-aastastel autodel on reeglina peal tehasegarantii ning auto kontrollitakse enne toomist veel täiendavalt üle.

Auto toomine Rootsist ei pruugi eraisikule alati iseseisvalt lihtne olla, sest müüjad tahavad numbrimärke endale, autot ei saa kindlustada ning samuti ei saa autot selliselt liisingusse võtta, sest liisingud tahavad, et auto oleks eelnevalt Eestis.

Swedcar.ee meeskond on keskendunud ainult Rootsi turule, olles Rootsi suurima autoportaali Autouncle.se esindaja Eestis. Enne sõidukite toomist tehakse autodele diagnostika ja eelnev kontroll, et toodav sõiduk vastaks kliendi ootustele. Samuti edastatakse kliendile pildid auto seisukorrast Rootsis. Järgnevad kindlustus, cargo, arvele võtmine ja hindamisakt. Sellist eelneva kontrolliga mudelit praegu keegi turul ei paku.

