Miks Venemaa ei karda Kaspia gaasi Euroopasse viivat gaasitoru?

Venemaa gaasimonopoli rahulikkusel on ka teised põhjused. Üks neist seisneb selles, et Moskva aitab faktiliselt ise TANAPit gaasiga täita. Asi on selles, et vähemalt praegu ei jätku Aserbaidžaanil kõigi oma kohustuste täitmiseks gaasi. Seetõttu leppisid Gazprom ning Aserbaidžaani riiklik naftafirma SOCAR eelmise aasta lõpus kokku, et taastavad 2006. aastal katkenud vene gaasi tarned riiki. Vastavalt lepingule on tarnete maht 1,6 miljardit kuupmeetrit aastas.

Aserbaidžaani probleemid võivad olla ajutised. Riigil on suured loodusliku maagaasi varud. Şahdənizi maardla mahuks hinnatakse 1,2 triljonit kuupmeetrit. Selle aasta lõpuks peaks gaasitootmine järsult kasvama: eelmise aasta 9 miljardilt kuupmeetrilt 25 miljardi kuupmeetrini.

Gazprom sai toetuse ka ootamatust kohast: uuelt Venemaa suhtes hästi meelestatud Itaalia valitsuselt. Juuni alguses TAPi projektist rääkides, ütles keskkonnaminister Sergio Costa, et arvestades riigi uut energiapoliitikat ning vähenevat gaasinõudlust, tundub see projekt mõttetu.

Deutsche Welle möönab, et tõepoolest nõudlus gaasi järele Euroopas stagneerub ning ekspertide üksmeelse hinnangu kohaselt see vaevalt lähiajal kasvama hakkab. Samas aga väheneb Euroopa enda gaasitootmine. Ning ei ole selge, kas Costa sõnadele järgnevad ka mingit TAPi vastased sammud. Koalitsioonilepingus ei ole gaasiühenduste kohta sõnagi, märgitakse vaid, et Itaalia panustab taastuvateel energiakandjatele.

Costa ise on öelnud, et edasisteks sammudeks on vajalik valitsuskabineti nõusolekut. Apuulia maakonna juhid kinnitasid, et on projektist keeldumisele vastu, kuid soovivad, et gaasiühendus suunatakse turismipiirkondadest kaugemale. Kui nende häält kuulda võetakse, võib TAPi ehituse lõpetamine venida ning sellega koos esimeste Kaspia esimeste gaasitarnete jõudmine Euroopasse.