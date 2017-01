30. detsembril arestis Saare maakohus riigifirma Saarte Liinide taotlusel Vjatšeslav Leedo ettevõttele Väinamere Liinid kuuluva parvlaeva St. Ola.

Väinamere Liine esindava Sireli advokaadibüroo vandeadvokaadi Kristel Valgu sõnul ei saa ta toimunut kommenteerida. "Advokatuuriseadusest tulenevalt on tegemist konfidentsiaalse infoga, mille avaldamiseks mul luba puudub," jättis Valk vastamata küsimusele, kas ja kui palju on Väinamere Liinid riigifirmale täpselt võlgu ja miks võlgnevus tekkis.

Vandeadvokaat jättis ütlemata ka selle, kas kohtumäärus kaevatakse 15 päeva jooksul edasi.

Saare maakohus arestis riigile kuuluva äriühingu Saarte Liinide taotlusel 30. detsembril Vjatšeslav Leedo firma Väinamere Liinide poolt avalikuks liiniveoks kasutatud parvlaeva St. Ola, kuna Väinamere Liinid võlgnevad Saarte Liinide väitel neile ligi 900 000 euro eest sadamatasusid, millele lisanduvad viivised.

Saarte Liinide juhataja Villu Vatsfeldi sõnul tekitas Väinamere Liinid võlgnevuse lepinguperioodi lõpus 4-5 kuuga. „Olime nendega konstruktiivsetes lepingulistes suhetes olnud üheksa aastat ja 363 päeva ja alles kaks päeva enne lepingu lõppemist teatas ettevõte, et nad ei tunnista võlanõudeid. Varem olid nad lubanud nii ministeeriumile (MKM-ile – K.P.) kui meile, et võlgnevused tasutakse ja vahendeid selleks on piisavalt."