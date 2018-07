Mikser Saksa ajalehele: Nord Stream 2 tuleks peatada

Välisminister Sven Mikser ütles Saksa ajalehele Die Welt antud pikemas usutluses, et Euroopa Liidu huvides oleks peatada Nord Stream 2 projekt, sest selle rajamine teenib Venemaa geopoliitilisi huve, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Ma ei tee sellest saladust, et mulle see projekt ei meeldi. See pole majanduslik projekt, vaid geopoliitiline. See on vastuolus Euroopa Liidu energiapoliitika põhimõtetega. See on Venemaa jaoks hoob sekkuda Euroopa poliitikasse," rääkis Mikser esmaspäeval Die Weltis ilmunud usutluses.

Die Welt meenutas, et ka USA president Donald Trump on kutsunud Saksamaad üles Nord Stream 2 peatama ning küsis, kas Mikseri arvates on Saksamaa projekti toetades valel teel?

Mikser vastas, et tal on hea meel, et Saksamaa liidukantsler tunnistas hiljuti esimest korda, et Nord Stream 2-l on ka poliitilised aspektid.

"Aga selle ehitus algab juba sel aastal ehk meil ei ole enam palju aega. Euroopa Liidu huvides oleks see projekt lihtsalt peatada. Me peame selle nimel töötama, et mitmekesistada oma energia tarnijaid ja varustusteid. Nord Stream 2 rajamine ei ole kindlasti samm selles suunas," märkis Mikser.

