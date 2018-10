Miljardär Abramovitš plaanib sanktsioonihirmus müüa Chelsea jalgpalliklubi

Abramovitš, kes ostis Inglismaa ühe viimase aja edukama jalgpalliklubi 2003. aastal, soovib selle eest saada 5,5 miljardit dollarit. Ta on juba lükanud tagasi 2,3-miljardilise pakkumise. Abramovitšile ei meeldi müügiidee, aga ta on surutud nurka. Ta restruktureerib oma kallimat vara, et kaitsta end võimalike USA sanktsioonide eest.

Abramovitšil on põhjust olla murelik. USA rahandusministeerium andis selle aasta alguses välja 210 mõjuka venelase nimed, kel on tõenäoliselt seos Vladimir Putini ja/või Kremliga. Selles nimekirjas on Kremli ametnikud ja oligarhid, keda kahtlustatakse USA presidendivalimistesse sekkumises. Seal on ka Abramovitši nimi.

Äsja vähendas oligarh oma osalust firmas Crispian Investments. Sel firmal on osalus Venemaa metalligigandis Norlisk Nickel. Nüüd omab Abramovitš sellest alla 50 protsendi. Ametlikult on tema osa nüüd 49,95%. Teine tema suurfirma on metalli- ja kaevandusettevõte Evraz. Ka seal on toimunud muudatused. Küprose maksuparadiisis asuv Lanebook Ltd, mis omas 62,74% Evrazist mängiti täiesti ümber. Suurärimees omab nüüd kaudselt 30,52% Evrazist. Sel firmal on suured huvid USAs ja Kanadas - 20% Evrazi käibest tuleb Põhja-Ameerikast.

Abramovitš ostis Chelsea 2003. aastal 233 miljoni dollariga. Täna on klubi väärt enam kui 1,7 miljardit.