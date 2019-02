Miljardär Buffetti parem käsi hoiatas maailma ohtude eest

Üheks ohtudest on USA jõudmine rekordilise 22 triljoni dollarilise riigivõla tasemeni, millega USA seilab tundmatutel vetel.

95-aastane vanahärra ütles, et ta on mures USA pärast, mis varem või hiljem hävib.

„Nii läks Roomaga ja Britanniaga, kes oma hiilgeaegade järel kogesid, et head ajad ei kesta igavesti,“ märkis ta. „Ka meie õnn pöördub ühel päeval. Ma ei taha sellele väga mõelda. See on nagu oma surmast mõtlemine.“

Ajakirja Forbes andmetel mängib võtmerolli Buffetti pikaajalisel edul 1,74 miljardi dollarilise varandusega Munger. Tema investeeringud teenisid vahemikus 1962 kuni 1975 keskmiselt 20 protsenti aastas. Samal ajal USA laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 tootis vaid viis protsenti aastas.

Küsimusele, et kas investeerimise kuldajastu on läbi, vastas ta, et kindlasti mitte igaveseks, kuna hiljutine majanduslangus ei jää viimaseks. Suured võimalused maailmas ei lõppe kunagi otsa.

„Tulevik pakub võimalusi,“ lausus ta.

Mees märkis, et praegu on investeerimisel raskem ja seda kahel põhjusel. Esiteks on aktsiate väärtustasemed tõusnud ja teiseks on võistlus võimaluste väljaotsimiseks kasvanud.

Mungerile ei meeldi USA ja Hiina vahel valitsevad kaubanduspinged.

„Ma arvan, et nii USA kui Hiina saavad suurt kasu kaubandusest, mistõttu ma eeldan, et jõutakse mingisuguse muudatuseni,“ ütles ta. „Ma ei arva, et vabakaubandusele ei tohiks mingisuguseid piiranguid seda. Aga ma ei taha palju piiranguid ja et need piirangud oleks hiiglaslikud. Mõningad piirangud oleks päris aktsepteeritavad.“

Ta ütles, et eelistab igal juhul USA paremaid suhteid Hiinaga suhetele Venemaaga, kirjutab Forbes.