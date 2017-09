Miljardär elas kohutava tormi üle omapärases kohas

Briti miljardär Richard Branson elas orkaani Irma teele jäänud erasaarekesel Neckeril. Ta puges koos perega peitu veinikeldrisse, kirjutab Handelsblatt.

Terve rida hooneid on Briti Neitsisaarte hulka kuuluval Neckeri saarel purustatud.

Tema poeg Sam Branson hoiatas, et seda tormi ei tohi kergelt võtta.

„Maju saab taastada, inimelu mitte,“ kirjutas ta Instagramis.

Ettevõtja ja seikleja Richard Branson kirjutas, et istub oma veinikeldis. Branson on Virgin Groupi asutaja, kuhu kuulub sadu ettevõtteid. Tema rikkust on hinnatud viiele miljardile dollarile.