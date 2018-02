Miljardär hädas. Mees ei ole nõus väga kummalisel põhjusel maamaksu maksma

Miljardär Tom Golisanol on missioon. Ta on üritanud kasutada kõiki võimalikke viise, et peletada oma New Yorgis asuvalt krundilt kanada laglesid. Need tulevad aga aina tagasi ja muudavad suure osa murust fekaaliväljaks. Mees on otsustanud protestida, kirjutab Celebrity Networth.

Mida teeb siis endast lugu pidav rikkur? 76-aastane Golisano lahendus on lihtne. Ta ei maksa 90 000 dollari suurust aastast maamaksu, kuni linnaametnikud ei ole leidnud tema linnufekaalimurele lahendust.

Golisano on Payxhexi looja ja tema abikaasa on endine tennisekuulsus Monica Seles. Tema sõnul ei ole harvad need korrad, kui tema murul on kokku ligi 100 lagle. Ei ole võimalik kõndida paljajalu, mängida mänge või lubada lapselastel ringi joosta. Teda ajab aga eriti närvi, et kogu aeg peab ta maksma makse ehkki ta ei saa maad kasutada. Tema kinnistu asub Lõuna-Bristoli linnas, kus on elanikke 1600. Ta ütleb, et lindude ekskremendid vähendavad tema kinnisvara hinda. Ta soovib, et linn palkaks „lagledega tegeleva ametniku", kes mõtleks välja, kuidas metsikutest lindudest vabaneda.

Samas ei ole mitte keegi teine linnast laglede üle kurtnud. Tavaliselt on selline probleem maaomaniku enda korda ajada.

Häälekas võitleja

Golisano protest on vaid üks osa tema kampaaniast tema meelest vigase ja ebaausa maksusüsteemi vastu. Ta ütles, et võtab ühe mütsi alla ka teised koduomanikud, kes arvavad, et neid maksustatakse liiga karmilt. Ta lõi isegi veebikülje TaxMyPropertyFairly.com, et inimestele infot jagada. Golisano sõnul ei ole ametnikud piisavalt pädevad, et määrata kinnisvara tegelikku väärtust, et siis omakorda selle pealt maksu suurus määrata.

Golisano on ka ise üritanud poliitikas kanda kinnitada. Tal on 3,3 miljardi dollari eest varandust. Just maksude tõttu määras ta enda uueks elukohaks hoopis Florida. 2010. aastal kulutas ta 200 000 dollarit advokaatidele, et kinnisvaramaks vähendada 200 000 pealt 60 000 dollari peale.

Mehel on põhjust kuri olla. Tema abikaasa Seles maksab 4000 dollarit igal aastal Manhattanil asuva korteri eest, mille hind on 800 000 dollarit. Golisano elupaigas maksaks ta aga 28 000 dollarit. Loomulikult lisanduks seal ka maalapp, mida naisel New Yorgi kesklinnas ei ole.

Praeguseks ei ole maksuvaidlus kusagile jõudnud. Golisano soovib lasta kinnisvara uuesti hinnata, sest laglede väljaheited teevad selles kindlasti korrektuure.

Olgu siiski öeldud, et Golisano ei ole ihne mees. Ta on tuntud filantroop ja on annetanud nii tervishoiule, kõrgharidusele kui ka vaimupuudega inimestele. Lausa kolm lastehaiglat on nimetatud tema järgi.

Tema soov on vaid see, et kohalik maksukoguja ei pistaks oma kätt tema taskusse.

Eelmisel aastal kaebas mees kohtusse firma, kes renoveeris tema jahi. Ta süüdistas neid liiga suure tasu küsimises. Talle määratigi 50 000 dollarit hüvitist. Selle lisas ta 2,5 miljoni dollarilisse fondi, mille abil ehitatakse tuliuus Golisano Autismikeskus.