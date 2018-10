Miljardär hoiatab: oleme silmitsi uue üleilmse finantskriisiga, mis tuleb eelmisest hullem

Druckenmiller on Ameerika investor, kes töötas aastaid koos George Sorosega ning tegi panuseid valuutade odavnemisele ning oli üks neist, kes nägi ette ka eelmist majanduskriisi.

Kurja juur on Druckenmilleri sõnul rahapoliitika lõdvendamine, mis turu odava rahaga üle ujutas, kijrutab Bloomberg. Ja lõpptulemus on, et kõik see, mis eelmise finantskriisi põhjustas, on nüüd kolmekordistatud.

„Loomulikult, kui saad ilma intressita raha laenata, siis kasvavad võlad plahvatuslikult,“ tõdes ta lisades, et USA keskpank Föderaalreserv on maha maganud hulga häid intressimäärade tõstmise võimalusi.

Lisaks odavale rahale on teine probleem üha kasvav lõhe rikaste ja vaeste vahel, mis suurendab sotsiaalseid pingeid.