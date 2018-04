Miljardär Richard Branson: düsleksia võib olla suur eelis

Ma ei oleks jõudnud siia kus ma praegu olen kui ma poleks düsleksik. Ma poleks olnud olnud raskustes, koolist välja langenud ning austanud ajakirja Student ja hiljem firmat Virgin Records. Düsleksia on lihtsalt alternatiivne mõtlemisviis, kinnitab miljardär Richard Branson.

Düsleksia ehk vaeglugemine on lugemishäire, mille puhul on inimese lugemisoskus tunduvalt nõrgem, kui võiks eeldada tema muude võimete põhjal.

Bransoni kinnitusel on düsleksiaga kimpus lapsed võimelised suurteks tegudeks ning me ei tohiks õpetada oma lapsi kohanduma, me peaksime toitma nende andeid ja julgustama neid oma unistuste poole liikuma.

„Päris maailmas võib düsleksia olla suur eelis. Seda kinnitab suur hulk edukaid ettevõtjaid, leiutajaid, kirjanikke ja juhte, kellel on düsleksia, kuid kes on saavutanud uskumatuid asju,“ ütleb Branson.