Miljardär ründab brexiti tõttu Briti eliiti

Rikkuselt Ühendkuningriigi 12-s inimene oli üks suurimaid Leave kampaania rahastajaid. Ta on pahane selles osas kuidas Euroopa Liidust lahkumist on läbi viidud. Ta ei suhtu valitsusest sugugi paremini opositsiooniliidrisse Jeremy Corbyn. Igikapitalist on praegustest riigiasjadest nii halval arvamusel, et ei välista, et väike doos sotsialismi aitaks taas kapitalismirajale.

Tema arvates oleks Corbyni valitsus uskumatu täielik katastroof. Nael kukuks. Suurbritanniast lahkuks ajud. Viimati kui tõsteti järsult makse, lahkusid paljud Britid kodumaalt ja ei tulnud kunagi tagasi. Paljud ettevõtjad hääletasid jalaga.

Hargreaves ütles, et ta ei tea, millist poliitikat hakkaks Corbyn ajama. Kogu elu on Corbuyn protestinud. Ta pole kunagi isegi mõelnud selle peale, et peab hakkama langetama otsuseid. Ta on lihtsalt olnud kogu aeg kõige vastu.

Küsimusele, et kas Hargreaves peaks ise kandideerima, lausus ta, et paljud ei mäleta enam ekstreemses vormis sotsialismi, mistõttu 1970ndaid võib Suurbritannias pidada häbi aastakümneks.

Mis juhtuks, kui näiteks neli miljardit dollarit kaoks ja alles jääks 600 miljonit dollarit? See ei muudaks miljardäri elustiili mitte üks raas.

Miljardäri sõnul pole kahjuks brexiti tiimis ühtegi inimest, kellel oleks aimugi, kuidas ajada seda protsessi. Nad ei ole vaprad. Keegi pole neist kunagi ühtegi tehingut teinud. Keegi ei tea, kuidas tehinguni jõuda.

Parim valik oleks kui brexiti kokkuleppeni ei jõuta. Karm brexit tähendaks, et me saame tegeleda vabakaubandusega Euroopas, märkis ta. Peale Ühendkuningriigi on kolm suurt Euroopa majandust tohutud eksportöörid Suurbritanniasse. Nendeks on Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia. Need kolm majandust nõuavad vabakaubandust Suurbritanniaga.