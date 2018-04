Miljardär ütleb välja, millist rahasummat ületades muutub inimene õnnetuks

On ütlus, et raha eest ei saa osta õnne ja Hiina rikkaim mees, Alibaba looja Jack Ma, nõustub sellega. Ehkki tal on hinge taga 42 miljardi dollariline varandus (suur osa sellest siiski virtuaalne), usub ta, et oli sama õnnelik või õnnelikumgi, kui ta oli äsja kolledži lõpetanud, kirjutab Celebrity Networth.

Ma lõpetas kolledži 1988. aastal ja sai tööd kohalikus koolis inglise keele õpetajana. Ta teenis 12 dollarit kuus. Ma rääkis hiljuti New Yorgi Economics Clubis ja ta viitas seal sellele perioodile, kui parimale oma elus.

Ta selgitas, et kui sul ei ole palju raha, siis sa oskad seda kulutada. Kui sa oled miljardär, siis kaasneb rahaga ka vastutus.

„Kui sul on vähem kui miljon dollarit, siis sa tead, kuidas seda raha kulutada. Kui sul on miljard, siis see ei ole sinu raha...see raha, mis mul täna on, see on vastutus. See on inimeste usaldus minu vastu," ütles ta.

Ma soovib oma raha kulutada ühiskonna hüvanguks.

See ei ole esimene kord, kui miljardär on rääkinud sellest, kui suur koorem on olla rikas. Clinton Global Initiative'i paneelis rääkides meenutas ta taas oma päevi õpetajana. Ma arvab, et 1 miljoni dollari omanikud on „õnnelikud", aga kui sul on juba 10 miljonit, siis „oled hädas". Alibaba IPO järel tundis Ma survet, mis kaasneb vastutusega. Teda hakkas väga häirima see, et kogu tähelepanu on pööratud aktsiahinnale.