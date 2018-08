Miljardär vahetab aktsiaid rahaks. Kas ta pelgab suurt kollapsit?

Cuban ütles, et ta teeb seda kõike, sest kardab aktsiaturu kollapsit, aga ta on mures ka USA elanike ja ettevõtete laenukoormuse pärast. Tekib küsimus, et kas ta teab midagi, mida teised ei tea.

„Ei, ma ei tea - ma soovin lihtsalt kokku ajada nii palju raha kui võimalik," ütles ta ikkagi.

Cuban lisas, et omab praegu Amazoni ja Netflixi ja veel mõnede firmade aktsiaid.

„Mul on palju raha kõrvale pandud. Paraku ei ole lihtsalt võimalik öelda, et ma usaldan kõike, mis minu ümber toimub. Ja see teeb mulle muret."

Müümise teeb veel ootamatumaks see, et Cuban ütles veel veebruaris CNBC-le, et Twitteri aktsia omamisel on omad võlud. Eriti rääkis ta sellest, kuidas aina enam tekib võimalusi kasutada sotsiaalmeediaplatvormil tehisintellekti. Twitteri aktsia on aastaga tõusnud üle 100% ning 37% 2018. aastal.