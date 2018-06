Miljardäridest vennad kuulutasid Trumpi tariifidele sõja

Foto: Koch Industries, Inc.

Mõjuvõimsad miljardäridest vennad Charles ja David Koch algatasid mitme miljoni dollarise kampaania USA presidendi Donald Trumpi kaubandustariifide vastu, kirjutab BBC.

Vendasid toetavad kolm poliitilist gruppi, kelle sõnul on kavas kasutada reklaame, lobistamist ja rohujuure kampaaniat, et selgitada vabakaubanduse positiivseid omadusi. Kui seni on vabariiklased seni toetanud avatud kaubandust ning rahvusvahelist konkurentsi, siis presidendi uute muudatustega norib erakond tüli oma suurimate toetajatega.

Koch industries on üks maailma suurimaid eraettevõtteid. Vendade plaan avalikustati mõni päev peale seda, kui president Trump otsustas kehtestada Euroopa Liidule, Kanadale ja Mehhikole alumiiniumi- ja terasetariifid. Lobigruppide eesmärk on survestada presidenti tariife kaotama.

Kochi vendade toetajate seas on jõukaid ärimehi, kes on siiani vabariiklasi toetanud, kuid peale Trumpi ametisse nimetamist ei ole ärimehed suutnud presidendiga ühist keelt leida. Kochi grupi sõnul on tariifide vastase kampaania eesmärk anda presidendile sõbralik soovitus vabakaubanduse osas.