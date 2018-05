Miljardärist fondijuhi USA margiharuldused tulevad varsti oksjonile

William (Bill) Gross on puhkamas võlakirjahindade liikumissuunast, teiste investeeringute juhtimisest ja töötab oma margikogu kallal.

Hiiglasliku varahaldusfirma Pimco kaasasutaja töötab kaasaajal varahaldusfirmas Janus. Ta kogu marke ja mitte keskpäraseid marke, vaid haruldusi. Nende ostmiseks oli tal raha, huvi ja aega. Oktoobris hakkab ta müüma oma USA margikogu.

Smithsonian rahvusliku postimuuseumi endise peakuraatori Cheryl Ganzi sõnul on müügile tulev kogu parim USA margikogu mis on kunagi kokku saadud.

74-aastase Gross on ajaloos teine inimene, kes sai kokku USA täieliku margikogu, mis on väärt umbes 40 miljonit dollarit.

Siegeli oksjonimaja püüab tema USA margid maha müüa neljal oksjonil, kirjutab USA investeerimisväljaanne Barrons.

Kui tuua tema kogust välja üks margiharuldus, võiks selleks olla 24-sendine 1869. aasta marginelik, kus markide keskosa on trükitud tagurpidi. Selle margineliku väärtuseks on prognoositud 750 000 kuni miljon dollarit.

Gross hakkas marke koguma 1993. aastal, hakates ostma suuri margikogusid. Ta ostis margiharuldusi samal põhimõttel nagu võlakirju, uurides ajaloolisi hindu ja kasutades suhtelise väärtuse kontseptsiooni. Mõni mark on suhteliselt odavam kui on olnud ajalooliselt võrreldes mõne teise margiga. Ta lõi endale pildi, mis on haruldustest hetkel odav ja mis kallis ja ostis esimesi. Tõeliste harulduste eest oli ta valmis maksma kõrget hinda.