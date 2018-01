Miljardärist investor: ära rohkem riski!

Investeerimisfirma Oaktree Capitali juht Howard Marks hoiatas investoreid, et nood rohkem aktsiatesse raha ei paneks, vahendab CNBC.

Marks märkis, et praegune olukord börsidel on väga ebakindel, kuna asjad on kulgenud üle ootuste hästi. “Kõik on kohutavalt hästi läinud juba viimased 10 aastat,” hoiatas ta, kirjutab Äripäev.

Investor ütles, et turud on viimase 12 kuu jooksul tõusnud 25% ning turgude volatiilsus on läbi aegade tagasihoidlikem.

Samuti lisas ta, et USA maksusüsteemi muudatustest ettevõtetele saadav kasu on ilmselt juba aktsiarallisse sisse arvestatud.

