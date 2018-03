Miljardite küsimus: Euroopa Komisjoni avaldas digimaksuplaani, millega gigantidele turja hüpatakse

Täna avalikustati Euroopa Komisjoni digimaksuplaan, millega tahetakse maksustada selliste digitaalmajanduse gigantide nagu Facebooki, Google'i ja Facebooki Euroopa Liidus teenitut ning vältida Euroopa Liidust raha väljavedu.

Digimaksuga maksustatakse ettevõtet selle liikmesriigi poolt, kus on kasutajad ja see käib vaid selliste digiettevõtete kohta, mille üleilmne kogu aastakäive on vähemalt 750 miljonit eurot ning Euroopa Liidus käive vähemalt 50 miljonit eurot.

Kui kaks eelpool toodud tingimust on täidetud ja lisaks on kasvõi üks järgnevast tingimusest ettevõtte poolt täidetud, saab olulise digitaalse kohaleolekuga ettevõttelt vastav liikmesriik ka maksutulu. Nendeks kriteeriumiteks on aastane vähemalt seitsme miljoni eurone käive, vähemalt 100 000 kasutajat või vähemalt 3000 online-ärilepingut konkreetses liikmesriigis.

Komisjoni poolt täna esitatud kahe selge seadusandliku ettepanekuga tagatakse digitaaltegevuse õiglasem maksustamine ELis.

Esimese ettepaneku eesmärk on reformida äriühingu tulumaksu eeskirju nii, et tulu registreeritakse ja maksustatakse seal, kus ettevõtjad suhtlevad oma teenuste kasutajatega digikanalite kaudu märkimisväärses mahus. Selle ettepaneku puhul on tegemist komisjoni eelistatava pikaajalise lahendusega.

Teise ettepanekuga vastatakse mitme liikmesriigi üleskutsele võtta kasutusele ajutine lahendus, mis hõlmab põhilist digitaaltegevust, mida ELis praegu üldse ei maksustata.

Selle paketiga luuakse ELis ühtne digitaalmajanduse maksustamise süsteem, mis toetab digitaalse ühtse turu arengut ja on aluseks rahvusvahelisteks aruteludeks, kuidas seda maksustamisküsimust rahvusvahelisel tasandil lahendada.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis lisas täienduseks: „Digiteerumine toob mõõtmatut kasu ja pakub lugematuid võimalusi. Ent samas nõuab see meie tavaeeskirjade ja -süsteemide kohandamist. Meie eelistaksime rahvusvaheliselt, sealhulgas OECDga kokkulepitud eeskirju. Kuid praegune maksustamata tulu osakaal on vastuvõetamatu. Maksueeskirjad tuleb kiiresti viia kooskõlla 21. sajandi nõuetega ning leida uus tulevikukindel terviklahendus.“

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici lisas omalt poolt: „Digitaalmajandus on Euroopa jaoks suurepärane võimalus ja Euroopa on digitaalvaldkonna ettevõtjate jaoks tohutu tuluallikas. Ent selline mõlemale poolele kasulik olukord tekitab õigus- ja fiskaalküsimusi. Meie internetieelsed eeskirjad ei luba liikmesriikidel maksustada Euroopas digitaalvaldkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, kui nende füüsiline kohalolek siin on väike või puudub üldse. Liikmesriikide jaoks on tegemist enneolematult suure „musta auguga“, sest kahjustada saab nende maksubaas. Just seepärast pakumegi välja uue õiguskorra ja digitaaltegevuse ajutise maksu.“

Kui maksumäär oleks kolm protsenti, teeniksid liikmesriigid kokku hinnanguliselt viis miljardit eurot aastas.

Euroopa Liidus domineerivad välismaised tehnoloogiagigandid, kes ei maksa üldse või maksavad väga vähe makse Euroopa Liidus, kuigi teenuseid osutatakse ELis ja kasutajad on Euroopa Liidu liikmesriikides. Digitaalettevõtete aastane käibekasv on 14 protsenti, samas IT- ja telekommunikatsiooniettevõtetel vaid kolm protsenti ja teistel rahvusvahelistel ettevõtetel vaid 0,1 protsenti.

Traditsiooniliste ärimudelitega rahvusvaheliste äride efektiivne keskmine tulumaksumäär on Euroopa Liidus 23,2 protsenti ja rahvusvahelise digitaalse ärimudeliga ettevõtetel vaid 9,5 protsenti.

Iga päev vahetatakse Euroopa Liidus 20 miljardit emaili, kirjutatakse 150 miljonit sotsiaalmeediapostitust ja tehakse 650 miljonit online-otsingut.