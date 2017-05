Miljarditehase osaniku firma ehitab Jõgevamaale puidutehase

Lemeks AS juhatuse esimees Jüri Külvik ja pr Maigi Külvik Foto: Karin Kaljuläte

AS Lemeks ehitab 2018. aastal Jõgeva lähistele puidutehase. Kuigi tehas ei hakka asuma kuigi kaugel Emajõe jõgikonda plaanitavast nn miljardilisest tselluloositehasest ja Lemeksil on viimases ka osalus, kinnitas ettevõtte juht Jüri Külvik, et projektid pole seotud.