Miljarditehase osaniku firma ehitab Jõgevamaale salapärast puidutehast

Lemeks AS juhatuse esimees Jüri Külvik ja pr Maigi Külvik Foto: Karin Kaljuläte

AS Lemeks ehitab 2018. aastal Jõgeva lähistele puidutehase, kuid selle võimalikku seotust Lemeksi osalusega Est For Investi nö miljarditehasega ettevõtte juht aga ei kommenteeri. Tehastel on sarnane asukoht ja tegevusala ning Lemeks on Est Fori üks osanikke.