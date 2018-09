Miljarditehing Balti panganduses. Nordea ja DNB müüvad suurosaluse Luminoris

Luminor Group AB tegevjuht Erkki Raasuke kinnitas, et spetsiaalselt Baltikumi inimeste ja ettevõtete jaoks loodud pank teenindab oma kliente jätkuvalt suure tähelepanu ja hoolega: “Blackstone’i teadmisel ja kogemusel on pikaajaliselt positiivne mõju nii panga klientidele kui ka meeskonnale. Blackstone on maailmas tuntud ettevõtliku mõtteviisi ja erakordselt andekate inimeste kaasamise poolest. Ühendades meie panga talendid ja uue strateegilise omaniku rahvusvahelise ekspertiisi, suudame oma klientidele pakkuda esmaklassilisi teenuseid.”

Raasuke lisas, et partnerlus Blackstone´iga tugevdab veelgi Luminori siinsel turul unikaalset iseseisva panga positsiooni: “Uus strateegiline omanik kindlustab Luminorile kapitali kättesaadavuse ja võimaldab teha investeeringuid tehnoloogiatesse, mis aitavad luua nii uusi digilahendusi kui arendada praeguseid tooteid ja teenuseid.“

Blackstone'i Senior Management Director Nadim El Gabbani: „Erkki Raasukese juhitud meeskond on teinud pankade ühendamisel ja aktsionäridele väärtuse loomisel tulemuslikku tööd. Usume, et Luminor on tugeval positsioonil tõusmaks sõltumatu finantsteenuste osutajana Baltikumi turuliidriks. Ootame põnevusega koostööd panga juhtkonna, DNB ja Nordeaga, et ühiselt luua tugev vundament edasiseks kasvuks meile atraktiivsel turul.”

„Kindlasti lisab Blackstone Balti pankade omandistruktuuri mitmekesisust,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. “Samaväärselt oluline on omandistruktuuri läbipaistvus ja stabiilsus.“

Alates 1. oktoobrist 2017 tegutseb Nordea Bank AB Eesti filiaal peale AS DNB Pangaga ühinemist nime all Luminor Bank AS.

Luminor pank kuulub Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla. Euroopa Keskpank on andnud loa Luminori krediidiasutuste ühinemiseks selliselt, et panga peakontor saab olema Eestis ning Lätis ja Leedus osutatakse teenust läbi filiaalide.

Nordea strateegiaks on keskenduda koduturgudele, milleks on Põhjamaad. Koos DNBga müüakse 60 protsendine osalus Luminorist Blackstone'i fondidele.

Tehingu järel jääb Nordeale ja DNB-le kummagile 20 protsendine osalus Luminoris.



Lisaks sõlmis Nordea Luminoriga keskpikas perspektiivis lepingu, mille kohaselt müüakse ka ära Nordeale hetkel allesjääv 20% osalus.



Blackstone on maailma juhtiv investeerimisfirma, mille hallatavate varade maht on 440 miljardit dollarit.



Tehing loodetakse lõpule viia tuleva aasta esimesl poolel.



Nordea umbes 36 protsendise oosaluse eest saab Nordea umbes 600 miljonit eurot. See teeb Luminori väärtuseks 1,7 miljardit eurot.