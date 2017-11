Miljonitehingud | Tallinna hangetel riisub koore ameti juhi hea sõber

Tallinn on ehitanud enam kui kolme miljoni euro eest kolm jalgpalli jt sportmängude sisehalli, mis on tellitud vahetult enne hanget loodud firmalt, mille omanik spordiameti juhi klassivend Mikk Pääru ja ainus teadaolev klient Tallinna linn, kirjutab Äripäev.

Pääru on tegev ehitusäris, kuid lisaks toob ta Sloveeniast maale spetsiifilist toodet - sportmängude sisehalle ehk pneumohalle, mida on müünud Tallinna linnale. Pääru ammune sõber ja klassivend Viljandist on aga Tallinna noorsoo- ja spordiameti juhataja Rein Ilves.

Vahetult enne seda, kui Ilvese juhitav spordiamet kuulutas 2013. aasta kevadel välja esimese hanke Tallinnasse pneumohalli rajamiseks, asutas Pääru hallide maaletoomiseks firma Be Active, mis vahendab Sloveenia firma Duol toodangut.

