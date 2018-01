Miljonitel ameeriklastel on räpane rahasaladus

Mõned inimesed armastavad raha nii palavalt, et ei räägi elukaasalsele sellest kogu tõde.

USAs on igal viiendal inimesel salajane pangakonto või krediitkaart, millest nende elukaaslastel pole aimugi, selgub CreditCards.comi täna avalikustatud uuringust.

2000 inimese küsitlusel selgus, et 31 protsenti lumehelbekestest, 24 protsendil 38-53-aastastel ja 17 protsendil 64-aastastest ja vanematel on olnud mingil ajal konto, millest nad elukaaslasele pole rääkinud, kirjutab MarketWatch.

Oma kontode kohta valetamine on palju tavalisem kui inimesed arvavad, ütles NerdWalleti eraisikute rahastamise ekspert Kimberly Palmer.

Sageli on finantsteemade varjamisel hea põhjus, kuna inimesed arvestavad rahalise seisuga. 40 protsenti ameeriklastest ütlesid, et nad ei käi kohtamas inimestega, kelle krediidireiting on halb. Potentsiaalse elukaaslase hindamisel kaaluvad naised pea kolm korda sagedamini partneri krediidireitingut kui mehed (vastavalt 20 protsenti ja seitse protsenti). Enam kui pooled ameeriklased ei abiellu inimesega, kellel on märkimisväärsed võlad.

Kõik on muidugi suhteline. Palmeri sõnul defineerivad erinevad inimesed raha varjamist erinevalt ja põhjuseid leidub kõvasti. Näiteks ei taheta abikaasale kinki ostes, et ta näeks seda pangakonto väljavõttest. Samas võib see tähendada tuhandeid dollareid salavõlgu, mis võib tuua kaasa madala krediidireitingu.