Miljonites dividende, askeetlik elu: kes on Olympicu teine suuraktsionär Jaan Korpusov?

Olympic Entertainment Groupi teine suuromanik ja koos Armin Karuga selle loonud Jaan Korpusov hoiab väga madalat profiili. Ta elas aastaid rikka mehena tagasihoidlikus Mustamäe korteris. Ta on kuulunud Eesti rikaste ladvikusse ning ta võtab pidevalt välja miljoni-euroseid dividende. Milline siis on tema varaline seis?

Esmalt vaatame otsa Jaan Korpusovi äridele. Neid on kaks. Üks on tema enda investeerimisettevõte OÜ Hendaya Invest, mis sai alguse 2006. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on investeerimine erinevatesse finantsvahenditesse. Firma investeerimisportfellist 80,72% moodustasid 2016. aastal Olympic Entertainment Groupi (OEG) aktsiad. Aasta enne seda oli nende osakaal 81,56%. Korpusov ütleb aruandes, et aktsiad on bilansis kajastatud turuhinnas, milleks on Tallinna börsil noteeritud hind. "Bilansipäeval suhteliselt madalas seisus olnud aktsia hind on aastaaruande koostamise hetkeks taas tõusnud."

2016. aasta kasum on saadud pikaajalistest finantsinvesteeringutest, millest suurima osa moodustas dividenditulu. Kasumit tõid ka valuutakursside muutused ning lõpetatud finantsinstrumentide müügitehingud. Ehkki täiendavaid sissemakseid 2016. aastal ei tehtud, kasvas finantsinvesteeringute maht 303 000 euro võrra.

Korpusovi firmal oli käibevara kokku 10 465 649 euro eest. Põhivarade maht oli 63 714 267 eurot, millest ligi 63 500 000 olid finantsinvesteeringud. Firmal oli laenukohustusi üle 4,7 miljoni euro. Mehe firma kasum oli 2015. aastal 7,24 miljonit eurot, aasta hiljem 4,33 miljonit eurot. Firma jaotamata kasumi real vaatab vastu summa 69 392 944 eurot.

Kui vaadata tema investeeringute käekäiku, siis veel mõni aasta tagasi tegutses ta tugevas miinuses. 2014. aastal oli miinust üle 2 miljoni euro. Aasta hiljem hüppas aga kasum enam kui 7 miljoni euro peale ning Korpusov võttis kohe miljon eurot dividendidena välja. 2016. aastal ta omanikutulu välja ei võtnud. 2017. aasta tulemusi veel äriregistris olemas ei ole.

Ka varem on Korpusov oma firmast korralikult dividende võtnud. 2012. aastal näiteks 1,9 miljonit eurot, aasta hiljem veel miljon otsa.

Kui võtta aktsiahinnaks viimane OEG aktsia hind börsil ehk 1,905 eurot aktsia kohta, siis teeniks OÜ Hendaya Invest oma 28 761 910 aktsia eest 54 791 439 eurot likviidset vara.

Hendaya Investile kuulub ka üks kinnisvaraobjekt Tallinnas, Nõmmel, aadressil Turu plats 5.

Teine firma kahasse Karuga

Korpusovi teine firma on Maarjamäe Kinnisvara Osaühing. Seal on tal 50-protsendiline osalus. Teine pool kuulub Armin Karule. Ettevõtte põhitegevus on investeerimine. Firmal on varasid kokku 235 642 euro eest. Laenu on võetud 52 775 eurot. 2015. aastal oli kasum 7632 eurot, aasta hiljem 3835 eurot. Aastatega on firma jaotamata kasumiks kogunenud 154 747 eurot.

Firmale kuulub kinnisasi ja hoonestusõigus Rae vallas Patika külas Suur-Vainumäel asuvale 4,29-hektarilisele maatükile.

Askeetlik elu läbi?

Jaan Korpusovi on kunagi peetud lausa Eesti rikaste TOP3 kuuluvaks meheks. Samas elas ta pikalt äsja meie seast lahkunud IKEA suuromaniku Ingvar Kampardi kombel askeetlikku elu. Korpusov hoiab madalat profiili. Temast on tehtud avalikkuse ees vähe fotosid. Pikalt elas ta vähem kui 70ruutmeetrilises kolmetoalises korteris Mustamäel. Tavalises üheksakorruselises paneelmajas. Eesti Ekspress kirjutas 2011. aasta 13. jaanuaril, et mehe käsutuses on juba aasta olnud 149-ruutmeetrine ja palju edevam korter Nõmme keskuses. Aastaks 2018 on aga olukord veelgi muutunud. Mustamäe korter on küll alles, aga lisandunud on korter Tallinna kesklinnas Kentmanni tänaval asuvas väga luksuslikus majas. Lisaks veel elamumaa Lääne-Harju vallas, Laulasmaa külas (krunt 2500 m2), selle juurde kuulub ka transpordimaa.