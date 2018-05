Millal muutub Tallinn täisautomaatseks linnaks?

Sel ja paljudel teistel põnevatel teemadel räägitakse Põhjamaade suurimal robootikakonverentsil "Generatsioon R", mis toimub 30. novembrist 1. detsembrini Tallinnas Kultuurikatlas.

Milline saab olema tulevik ajal, mil pea igal päeval avalikustatakse üha uusi robotite arengul põhinevaid lahendusi?

Selle asemel et ennustada, keskendutakse sel korral hoopis era- ja avaliku sektori esindajate harimisele. Täpsemalt on konverentsi eesmärk tutvustada ettevõtjatele viise kõige viimaste tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks, viies samal ajal muutustega kurssi ka ametnikud, kes hiljem seda kõike reguleerima peavad.

Vaatluse alla tulevad nii füüsilised kui ka virtuaalsed lahendused, k.a palju teemaks tulnud tehisintelligentsus ehk AI. Keskendutakse ka võimalikele turvalisuse riskidele, mis kaasnevad masinate liigse kasutamisega, ent ei unustata ka inimlikku poolt, aidates meil kõigil valmistuda peagi saabuva generatsiooni R tulekuks.

Tänaseks on avalikustatud ka esimesed konverentsi rahvusvahelised kõnelejad, kelle hulka kuuluvad ka Ayesha Khanna (ADDO AI kaasasutaja ja tegevjuht) ja tema 8-aastane tütar Zara Khanna (chatbot'i Octa asutaja), David Woessner (Local Motors Inci tegevjuht), Dennis Mortensen (X.ai asutaja ja tegevjuht), Roya Mahboob (Digital Citizen Fundi tegevjuht) ning Helen Tung (vandeadvokaat ja juriidiline futurist).

Miks tulla? Sest arutelu viib muutusteni. Meie eesmärk Robotexis on vaadata kaugemale sellest, mis toimub täna ja praegu. Soovime inspireerida ja toetada robootika ning AI valdkonna arengut, mis tooks kaasa käegakatsutavaid muudatusi ka tulevikus. Just seetõttu oleme üheks eesmärgiks seadnud toetada 50 000 uue start-up'i loomist aastaks 2020.

Robotex International 2018 konverentsi raames tulevad vaatluse alla järgnevad teemad:

Andmeteadus

Masinad vajavad õppimiseks andmeid. Kuidas neid koguda ja mida nendega teha?





Vestlusel põhinev tehisintellekt

Botid ja häälel põhinevad tehnoloogiad! Kaks selle aasta kuumimat teemat, mida keegi veel suurepäraselt ei kasuta.





Küberkaitse

Kasutame kaitset! Ründed andmekeskuste suunal on igapäevane fenomen.





Industry 4.0

Esmane kokkupuude! Enne meie kojutulemist jõuavad robotid tehastesse. Ent kuhumaani on õige automatiseerida?





Ühendatud seadmed

Kõik ehitavad IoT-lahendusi! 5G oli üks enim mainitud kahemärgiline sõna aastal 2017. Kuid kui kaua läheb kogu infrastruktuuri valmis saamiseni?





Isejuhtivad sõidukid

Kõigi unistus! Kui kaugel see tehnoloogia õieti on? Kas Uberi ja Tesla vead tekitavad tagasilööke? Millal muutub Tallinn täisautomaatseks linnaks?





Seadusloome robootikas

Keegi peaks ühel hetkel looma vajalikud regulatsioonid! Aga millised? Tapjadroonid on võib-olla pahad. Ent see ei tähenda, et kõike liigselt keelata tuleks.





Sõjatehnoloogia

Innovatsiooni sünnikoht! Suur osa tänapäeva enim levinud tehnoloogiatest on saanud alguse sõjavägede toel. Kas sama on oodata robootika valdkonnas?





Kosmosetehnoloogia

Lõplik sihtkoht! Kõik unistavad üles minekust, kuid kui kaugel me tegelikult oleme? Kas ja kuidas kasutada sealsete tehnoloogiate arengut ära siin all?





Tervisetehnoloogia

MRI masinad olid vaid algus! Vaatame nanoroboteid, mis varsti meie veenides ujuvad. Ja kõike seda, mis tuleb enne neid.





STEAM Haridus

Lapsed on innovatsiooni tulevased esilekutsujad, sest enamik meist on juba liiga vanad, et maailma muuta. Aga mida teeme täna selleks, et järgmine generatsioon oleks selleks kõigeks valmis?





Haridus ja ettevõtlus

Teada või teha? Peame alustama ettevõtjatele omase mõtteviisi sisendamisega juba lasteaias. Tulevikutehnoloogiate ettevõtted ei ehita end ise!





Naised tehnoloogias

Käes on 2018. aasta ning on uskumatu, et peame siiani rääkima teemast, mis peaks kõigile selge olema. Naised kuuluvad tehnoloogiamaailma. Laseme neil õnnestuda!

Vaata videost Local Motors Inci tegevjuhi David Woessneri kutset konverentsile!

Rohkem infot konverentsi kohta leiad siit.

Rohkem infot konverentsi kohta leiad siit.