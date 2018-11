Millal saavad teoks otselennud Dubaisse? Ministeerium teeb Emiraatidesse liini avamiseks ettevalmistusi

Ka Tallinna lennujaam kinnitab, et läbirääkimised Dubai lennufirma Flydubaiga käivad, ent midagi konkreetsemat hetkel öelda ei ole. Küll aga on üldse enne lennuliikluse algust vajalik Euroopa Liidust väljaspool asuvate riikidega sõlmida valitsustel kahepoolsed lennunduslepingud, mis nüüd ka Araabia Ühendemiraatide ja Eesti vahel tegemisel on.

"Dubai ja Emiraadid laiemalt on eestlaste seas populaarne sihtkoht, läbi erinevate ühenduste lendab sinna Eestist juba 20 000 inimest. Ja see on juba selline hulk, mille peale lennufirma liini avamist kaaluma hakkab," selgitas Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. "Loomulikult on meie huvi lähiaastatel ühendus tekitada ja me oleme nendega ka pidevas suhtluses. Küll aga avas Flydubai just sel sügisel liini Helsingist ja selge see, et nii pikka liini kõrvuti lennujaamadesse avada nad ei taha. Nüüd oleneb kõik nende strateegiast."

Samasse regiooni on lubanud Tallinnast liini avada ka Qatar Airways, kes lendaks Katari pealinna Dohasse, kuid siingi pole teada täpset lendude algusaega ega tihedust. "Qatariga oleme kontaktis, neil on planeeritud Tallinn järgmise aasta talvegraafikusse, mis algab 2019. aasta oktoobri lõpust," selgitas Pärgmäe.

Lennujaama hinnangul peaks liini tiheduseks olema vähemalt 3-4 korda nädalas, sest Doha on suur sõlmjaam ning võimalikult sujuvate ümberistumiste võimaldamiseks peab lennutihedus olema piisav.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis justiits-, rahandus- ja välisministeeriumitele kooskõlastamiseks Araabia Ühendemiraatide valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelise lennuliiklust käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu. Valitsusest sai dokument heakskiidu 15. oktoobril.