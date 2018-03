Milleks töötukassa? Senine abi ettevõtjatele kasin

Pilt on illustreeriv Foto: Raido Vint

Ettevõtete värbamiskogemuse põhjal töötukassa pakutavate teenustega rahule jääda ei saa. Töötuskindlustuse tagamise eesmärgi töötukassa küll täidab, kuid tundub, et see on ka kõik, kirjutab Äripäev.