Millele panustas oma raha superedukas riskifond ja teenis aastaga 145%?

Austraalia varahaldusfirma tegi fondis huvitavaid rahapaigutusi ja teenis aastaga 145 protsenti, olles sellega maailma parimate seas, kirjutab Bloomberg.

Fondivalitseja panused kanepi, lõhe, liitiumi ja koobaltiga tegelevatesse firmadesse tasusid end ära.

Austraalia 200 miljoni dollariline Tribeca üleilmne loodusvarade fond, mida juhib Ben Cleary koos Craig Evansiga, on tänavu teeninud kuni veebruari lõpuni neli protsenti.

Fond panustas kanepifirmadesse, kuna USA kaheksa osariiki ja Kolumbia distrikt legaliseerisid kanepi kasutuse ja enam kui pool USA osariikidest lubab kanepit kasutada meditsiini eesmärgil.

USA legaliseeritud kanepiäri mullune käive ulatus 6,7 miljardi dollarini ja see võib kasvada viie aastaga suuremaks kui 20 miljardit dollarit, ütles Cleary. Wall Streeti kanepianalüüsi keskuseks pürgiva Cowen ja Co. prognoosi kohaselt kasvab see 2026. aastaks 50 miljardi dollari äriks.

Kanepikasvatajate Aurota Canabis ja Canopy Growthi aktsiate hinnad enam kui kolmekordistunuid mullu ja on tänavu kallinenud vastavalt 12 ja 30 protsenti.

Raha teeniti ka Norra, Austraalia ja Uus-Meremaa lõhekasvatajate aktsiatega. Lõhe hind kerkis, kuna enamus rikastest G20 riikides näitas kalanõudlus kasvu ja samal ajal ei suutnud Norra ja Tšiili lõhepakkumine nõudlusega sammu pidada.

Kasumlikuks osutusid ka Aasia, Kanada ja Austraalia koobalti- ja liitiumiettevõtete aktsiad. Ettevõte panustas ka Euroopa ja Põhja-Ameerika väetisetööstuse allakäigule, mis juhtuski.