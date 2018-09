Milles asi? Annelinna neljatoalistel korteritel napib ostjaid

Annelinnas on neljatoaliste korterite elamiskulud muutunud nii kõrgeks, et odavam on elada Tartu äärelinnas väikestes 150-200 ruutmeetri suurustes majades. LVM Kinnisvara maakleri Philip Saksingu sõnul erineb igakuine elamiskulu väikse maja ja Annelinna neljatoalise korteri vahel paarsada eurot korteri kahjuks. Saksing rääkis, et talvisel ajal võib Annelinnas igakuine kulu koos korteri laenulepinguga ulatuda kuni 500 euroni, aga linnaäärses majas on see 200-300 eurot.

Vahe on sees ka võrreldes Tartu teiste linnaosadega. Saksing tõi näitena Veeriku linnajao, kus samuti võivad elamiskulud iga kuu maksma minna paarsada eurot vähem kui Annelinnas. Saksing ei osanud täpset põhjust suure hinnaerinevuse kohta tuua, aga pakkus, et see võib peituda Annelinna kortermajade vanades torusüsteemides.

Suuremad elamiskulud on põhjustanud olukorra, kus kohati maksavad kahetoalised korterid Annelinnas rohkem kui neljatoalised. Kallimate kahetoaliste korterite hinnad ulatuvad üle 90 000 euro, aga odavamad neljatoalised korterid on kättesaadavad 70 000 eest.

Friis Kinnisvara maakler Monika Ambre lisas, et ühe- ja kahetoaliste korterite vastu on Annelinnas suur huvi ja neid ostetakse kiirelt. Ta lisas, et neljatoaliste eluruumidega võib müük pikemaks venida. Inimeste peamiste eelistustena korteri ostmisel tõi Ambre välja selle, et korter oleks renoveeritud ja mööbliga sisustatud.