Milline ebaedu: miljardär soovis müüa kaht kallist maali, aga siis juhtus veider õnnetus

Foto: Rene Suurkaev

Murphy seadused saadavad meid igal päeval. Kui sul on vaja tingimata kuskile jõuda, siis on teel ummik, kui laps autos karjub, siis saadab sind punaste fooritulede meri. Ühel mehel läks aga eriti nirult. Ta oli just müümas kaht kallist maali, kui äkki juhtus veider õnnetus, kirjutab Celebrity Networth.