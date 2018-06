Milline näeb välja meie tulevik? Skype Eesti juht maalib sellest äärmiselt revolutsioonilise pildi

Skype Eesti uus juht Tanel Erm rääkis Ärilehele antud intervjuus muuhulgas sellest, millised on nende tulevikutooted ning selleks, milliseks üldse muutub kommunikatsioon tulevikus.

„Hetkel on veel mingi väärtus sellel, et inimesed peavad olema ühes ruumis. Tulevikus ei oleks füüsiline kohalolek enam niivõrd vajalik. See kõlab üsna abstraktselt, kuid vaadates seda, kuhu liigub hetkel teaduses inimaju ja arvuti vaheline liidestus, siis see on äärmiselt põnev ala. Potentsiaalsed tagajärjed muudaksid äratundmatuseni seda, mida me peame praegu normaalseks eluks. Näiteks nutitelefon muutuks kasutuks, sest me saaksime vajaliku info mõeldes. Lugemine samuti, milleks seda teha? Tekiks juurdepääs vajalikule infole, mille omandamine toimuks ülikiiresti. Samuti suhtlus - kui ühel hetkel ei ole vaja oma mõtteid verbaalselt edastada ja teisel inimesel kuulata, siis toimuks mõttevahetus mõtte kiirusel. Näiteks meie intervjuu oleks toimunud paari sekundiga. Kui vaadata selles perspektiivis, siis tulevik on äärmiselt revolutsiooniline. Igasugune füüsilise keha transport, helistamine, lugemine, teleka vaatamine jne muutuvad ebavajalikuks. Ma ei oska öelda, kas meie silmad seda näevad, aga see on suund, kuhu me liigume," ütles ta.

Intervjuu Skype Eesti arenduskeskuse uue juhi Tanel Ermiga Foto: Kert Saarma

Loe pikemat intervjuud Ermiga Ärilehest.