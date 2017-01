CV Keskus.ee iga-aastasest uuringust selgusid taaskord Eesti hinnatuimad tööandjad ehk ettevõtted, kus eestimaalased enim töötada sooviksid. Viimasel viiel aastal neli korda esikohal olnud Eesti Energia jäi edetabeli etteotsa ka sel aastal, esikolmikusse lisandus ka uus tulija, teatas CV Keskus.

Edetabeli top 20 tööandjad on: Eesti Energia, Telia Eesti, Swedbank, Skype Technologies, Transferwise Eesti filiaal, Tallink Grupp, ABB, Playtech Estonia, LHV Pank, SEB Pank, Elisa Eesti, Nortal, Riigimetsa majandamise keskus (RMK), Microsoft Estonia, Riigikogu, Merko Ehitus Eesti, Piperdrive, Kalev, Tartu Ülikool ja Kaubamaja.

„CV Keskus.ee poolt algatatud traditsioonilisele Eesti ihaldusväärseima tööandja uuringule andis tänavu panuse üle 6000 osaleja,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks ehk ettevõtteks, kus Eesti tööotsijad enim töötada sooviksid, valiti Eesti Energia, keda on viimastel aastatel suutnud esikohalt tõugata vaid Skype, olles ihaldusväärseim tööandja aastal 2014.“

Eesti Energia edu taga näevad töövõtjad Henry Auväärti sõnul häid karjäärivõimalusi ettevõttes, konkurentsivõimelist palgataset ja töötajatele usaldatud suurt vastutust. „Eesti tööturul liiguvad kogemused – nii head kui halvad – tööandjatega väga kiirelt, seega on Eesti suurima tööandja tegemistest teadlikud tuhanded Eesti töötajad, kelle tutvusringkonnas on mainitud tööandjaga mõni varasem kogemus,“ sõnas Henry Auväärt. „Eesti ihaldusväärseima tööandja järjekordne tiitel näitab seda, et Eesti Energia on suutnud luua tugeva kuvandi paljude tänaste, endiste ja ka tulevaste töötajate silmis.“

„Usun, et üks olulisemaid põhjusi, miks inimesed Eesti Energias töötada soovivad, on see, et Eesti Energia teeb Eesti jaoks vajalikku tööd, millega loob väärtust kogu riigile,“ ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, kes lisas, et tema meelest on hea palga kõrval vähemalt sama oluline, et Eesti Energia on väga kiiresti arenev ettevõte ja inimestel, kes soovivad ka ise areneda, on selleks suurepärased võimalused. „Tööstuse digitaliseerimine, energiatootmise keskkonnamõjude vähendamine, targa elektrivõrgu arendamine või Läänemere energiaturgudel kasvamine on vaid mõned teemad meie igapäevastest põnevatest väljakutsetest. Pöörame töötajate arengule ka väga süsteemset tähelepanu, tagades sellega organisatsioonisisese järelkasvu ja piisava kompetentsi. Samuti oleme juba mitmendat aastat olnud üks enim praktikakohti pakkuv ettevõte Eestis. Nii saame tööturule tulevate noortega otse lähemalt tuttavaks ja kaasame tublimad ka kohe oma meeskonda,“ rääkis Hando Sutter.

Teise koha Eesti ihaldusväärseimate tööandjate edetabelis haaras tänavu Telia ja kolmandaks tõusis Swedbank, kes möödus esimest korda viimase viie aasta sees nii Transferwise’st kui Skype’st.

Telia Eesti personalidirektori Janika Kuusiku sõnul on Telia jõudmine ihaldusväärsete tööandjate esiotsa tõeliselt oluline. „Usume, et suurepärane kliendikogemus saab tugineda üksnes suurepärasele töötajakogemusele. Meie inimeste silmis on Telia huvitav ja edukas uue põlvkonna telekomiettevõte, millel on palju pakkuda inimesele, kes tahab tööalaselt kasvada,“ lisas Janika Kuusik.

Swedbanki personalijuht Ülle Matt leidis, et tööandjat peab juhtima vastutustunne oma töötajate suhtes. „Peamine võtmesõna on oma inimeste väärtustamine. See kätkeb endas nii hoolivat juhtimist, töise ja isikliku elu tasakaaluga arvestamist, töötajate arengusse panustamist kui ka inimeste tunnustamist tehtu eest. Ühtlasi peame oluliseks inimeste kaasamist – nii oma igapäevases äritegevuses kui ka selles, kuidas panustame Eesti ühiskonda. Need on kandvad ideed, mis peegelduvad Swedbanki juhtimispõhimõtetes ja on meie juhtide tegevuse kaudu integreeritud igapäevatöösse. Kõik inimesed ootavad hoolimist oma tööst, elust ja karjäärist, tunnustamist ning võimalusi kaasa rääkida ja kaasa teha,“ lisas Ülle Matt.

Nooremate kui 35-aastaste töövõtjate seas võttis eelistatuima tiitli tänavu Skype’lt üle samuti Eesti Energia, kes on seega tugevdanud oma mainet ka uue põlvkonna töötajate seas. Teisele kohale valiti noorte töötajate poolt Skype, kolmandale Swedbank, neljandale Transferwise ja viiendaks Telia Eesti.

Uuringust selgus, et Eesti ihaldusväärseimateks tööandjateks pidasid töövõtjad ettevõtteid, kus on konkurentsivõimeline palgatase, võimalused areneda ja karjääri teha ning juhtimisstiil on läbipaistev ja aus. Negatiivselt mõjutavad ettevõtte mainet enim juhtimisvead ja töökoha ebastabiilsus. Tööandja hea maine aitab kokku hoida ka värbamisel – kehva mainega tööandja peab talendi palkamisel pakkuma märkimisväärselt kõrgemat palganumbrit, mis aga ei taga ka siis töötaja soovi taolise ettevõttega liituda.