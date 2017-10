Milline on Eesti vanim tegutsev ettevõte?

Selleks võib rahvusvahelistes nimekirjade alusel lugeda Tallinna Raeapteeki.

Raeapteek on üks vanimaid püsivalt tegutsenud apteeke Euroopas ja ühtlasi Tallinna vanim ettevõte.

Täpset apteegi asutamisaastat pole kahjuks teda. Kindlasti tegutses apteek juba aastal 1422, kuna selle kohta on Tallinna rae märkmeraamatus kirjas, et selleks ajaks oli apteegil juba kolmas omanik. Mõned ajaloolased peavad apteegi asutamisaastaks 1415. Esmamainitud on äri 8. aprillil 1422, kirjutab wikipedia.ee.

1422. aastal müüs keegi Johannes Malner apteegi edasi arst Hermannile. Ega apteekri leib ei olnud magus. Uus omanik sattus rahalistesse raskustesse ja kui ta suri, ei jätkunud raha isegi tema matusteks. Selleaegne magistraat kattis vaese apteekri matusekulud, võttes selle tasuks apteegi enda valdusesse.

Kunagi 1479 ja 1581 aasta kandis tuli Tallinna Pressburgist (tänapäeval Brastislava) ungarlane Johann Burchart Belavary de Sykava, kes võttis Raeapteegi magistraadilt rendile. 1582-1911 oli apteek kümme sugupõlve Burchardide perekonna omanduses: 106 aastat linna rentnikena ning üle 200 aasta perekonna pärisomandina, kuni viimase omaniku pärijad apteegi 1911. aastal maha müüsid.

Kuidagi ei saa seoses Raeapteegiga mööda martsipanist.

Varasel keskajal jõudis martsipan Euroopasse, kus teiste seas hakkasid vanad hansalinnad Reval (praegune Tallinn) ja Lübeck seda pea üheaegselt valmistama. Algselt ravimina ja praegu maiustusena tuntud martsipani valmistatakse Tallinnas siiani täpselt nii nagu sadu aastaid tagasi, kirjutab oma koduleheküljel kohvik Maiasmokk.

Kõikvõimalike muude ravivat ja natukene vähem ravivat toimet omavate ainete seas leidis martsipani valmistamine ka Eestis algselt aset apteegis. Täpsemalt Euroopa vanimas järjepidevalt tegutsenud apteegis – Tallinna Raeapteegis, mida on kirjalikes allikates esmakordselt mainitud juba 1422. aastal. Siinmail hästituntud legendi järgi olevat martsipani leiutajaks üks nimetatud apteegi sell. Selle legendi muutis eriti tuntuks Eesti romaanikirjaniku Jaan Krossi populaarne raamat “Mardileib”.

1971. aastal valmis raamatu ainetel multifilm Mardileib.

Tänapäeval on lisaks Apotheka Revali raeapteegile aadressil Raekoja plats 11 muuseum.