Pühapäeval meie seast lahkunud rahaajaloo asjatundja Allan Tohv kirjutas veebruaris seda, milline on Eesti Vabariigi kõige haruldasem võlakiri.

“Vaieldamatult kõige haruldasem EV võlakiri on kuld 69 000 USD 15.12.1922, intress 3-3,5% aastas,” kirjutas ta Ärilehele. “Neid on teada vaid üks ja nägin seda esimest korda millalgi 2000ndatel ja eelmise aasta lõpus tõi uus omanik mulle koju näha. Kahjuks on kleebitud papile, kuid mis teha.”