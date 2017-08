Milline on mürgimunade skandaali pikaajaline mõju Hollandile?

Hollandi mürgimunade skandaal levib ja hakkab mõjutama Hollandi eksporti, kuna teised riigid, kes on sõltunud Hollandi munadest, hakkavad rohkem ise kanu kasvatama ja mune tootma, prognoosis Üleilmse toiduturvalisuse instituudi direktor Chris Elliott.

„See kelmus on katastroof Hollandi muna- ja toiduainetööstusele, kes kannatavad tõenäoliselt turuosa kaotuse näol, kuna nad on kaotanud usalduse ja annavad sel teel võimaluse konkurentidele turuosa võitmiseks,“ ütles Belfasti Queensi ülikooli professor Elliott. „See võib viia teistes maades kohaliku munade tootmise propageerimiseni, et mitte sõltuda impordist.“

Mullu eksportis Holland 502 miljoni euro eest värskeid ja keedetud mune. Saksamaa on Euroopas munaekspordilt teisel kohal, eksportides alla 300 miljoni euro eest mune. Kolmandal kohal on Poola, neljandal Prantsusmaa ja viiendal kohal Belgia, kirjutab Bloomberg.