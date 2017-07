Milline on noorte ettevõtjate arvates hea pank?

Pangad teevad jõupingutusi, et noorte soovidega kaasas käia. Samas öeldakse, et pangandus on liiga konservatiivne ja pangad ei julge piisavalt kiiresti innovaatilisi lahendusi rakendada, seetõttu on tõusuteel erinevad fintech-rakendused. Mida ootavad noored ettevõtjad tegelikult pankadelt?

Mobiilipank olgu mugav

„Kui kunagi oli oluline, et pangal oleks palju pangaautomaate, siis nüüd on kõige olulisem mugav mobiiliäpp,“ leiab koostöötamiskeskuse Spring Hub asutaja ja juht Enelin Paas. „Ma teen väga palju makseid käbi mobiiliäpi ja seetõttu on mugav rakendus minu jaoks ülioluline.“

Paasil on tulnud sagedasti ette juhtumeid, kus teenusepakkujal puudub kaardimakse võimalus, temal aga sularaha. Õnneks on mobiilipank hädast välja aidanud. „Olen sellisel juhul küsinud konto numbri ja teinud kiire ülekande mobiili vahendusel. Kõik on olnud alati vastutulelikud ja probleeme pole esinenud,“ selgitas Paas.

Sarnasesse olukorda on sattunud ka meditsiinitarvete müügiga tegeleva Capsteri asutaja Raivo Tamsalu: „Läksin matkamiseks kaarti välja printima ja kohapeal puudus juhuslikult kaardimakse tegemise võimalus. Sularaha mul kaasas polnud ja palusin teha arve, mille maksin mobiilirakenduse vahendusel kohapeal ära. Kuna tegemist oli erinevate pankadega ja nende vahel on maksed ajakulukamad, siis saatsin mobiiliäpist maksekorralduse ja asi lahenes. Kõik oli väga lihtne, intuitiivne!“

Madalad teenustasud ja klienditeenindus

Ühisrahastusplatvormi Fanvestory looja Birgit Karuse sõnul valib ta panga, kus on madalad teenustasud ja hea klienditeenindus. Väga olulist rolli mängib ka internetipanga kasutusmugavus. „Ettevõtja kiire elutempo juures on minu arvates parim pank see, mis on lihtne, kiire ja alati kättesaadav. Olen suur Smart ID austaja, Smart ID liides muudab internetipanga kasutamise ülimalt mugavaks,“ ütles Karus.

Lihtsust ja läbipaistvust hindab ka Capsteri juht Raivo Tamsalu: „Mulle ei meeldi, kui tekivad varjatud kulud. Samuti meeldib mulle lihtsus kõigis pangatoimingutes.“

Olulised on väärtused

Eesti suurima päikesepargi Footon Volt juhatuse liikme Marek-Andres Kautsi sõnul hindab ta pangateenuse puhul muu hulgas ka väärtusi, mida organisatsioon kannab. „Energiasektori väärtuste põhikonflikti sõnastas Dick Cheney Halliburton’i CEO-na üpriski tabavalt. Ta sõnas, et looja ei pannud naftat, gaasi ja teisi loodusressursse alati sinna, kus on võimul demokraatlikud valitsused. Raha ei ole loodusressurss ja panku saab vastavalt väärtustele valida. Eelise annavad stabiilsusele suunatud väärtused ja koostööle orienteeritud inimesed,“ ütles ta.

Ettevõtja sõnul on ta ettevõtjana pigem harv mobiilpanga kasutaja, kuid eraisikuna on mobiilipank kiireteks mikromakseteks väga mugav. „Mobiilipanga äpid on mul telefonis olemas ja aeg-ajalt isiklike maksete jaoks kasutan, ent üldiselt arvan, et mobiilipank ei ole liiga oluline rakendus. Maksmine ja pangandus ei pea olema impulsiivne,“ selgitas ta.

Eelnev kogemus erakliendina

Naturoll OÜ juht Rene Posti sõnul mängis ettevõttele panga valimisel olulist rolli eelnev kogemus erakliendina. „Erakliendina saadud kogemus oli minu jaoks määrav. Samuti on minu jaoks oluline panga maine. Ma ei julgeks valida ettevõttele panku, mida hästi ei tunne ja kellega mul ei ole igapäevast suhtlust kunagi olnud,“ selgitas ta.

„Ka digiteenused on minu jaoks väga olulised – alustades enda identifitseerimisest lõpetades maksetega. Ettevõttele panka valides oli väga oluline, et neil oli olemas nutiterminali lahendus Eestis kõige esimesena, mis on väga mugav väikekaupmehele,“ ütles Post.