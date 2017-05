Milline on ohtlikem automudel? Kui suur on tõenäosus enda autos viga saada?

Milline on ohtlikeim automudel ehk millist autot juhtides on kõige suurem tõenäosus sattuda õnnetusse, selgitas välja äsjaavaldatud Soome kümne aasta statistika.

Soome liiklusameti Trafi tellimusel töötasid teadurid läbi liikluskindlustuse andmed aastatel 2005-2014 toimunud autode kokkupõrgete kohta. Kokku analüüsiti üle veerand miljoni õnnetuse, milles sai vähem või rohkem vigastada üle 35 000 autojuhi.

Uuringusse kaasati 172 õnnetusstatistikas levinumat automudelit: need automudelid, mis olid sattunud kümne aasta jooksul vähemalt 400 avariisse.

Uuringu tulemusel selgus, et auto mass tähendas õnnetuse korral palju rohkem kui auto väljalaskeaasta, st raskemates autodes oli juhtidel suurem tõenäosus mitte viga saada. "See ei üllatanud meid, sest selle taustal on füüsikaseadused," ütles Soome rahvusringhäälingule Yle teadur Esa Räty.

Siiski on autode vanusel ja juhtide vigasaamisel seos. Soome autode keskmine vanus on üks ELi suuremaid ja see on ohtlik. "Autopargi keskmise vanuse tõstmine ühe aasta võrra vähendaks kokkupõrgetes viga saanud juhtide arvu kahe protsendi võrra," ütles Räty.

Samuti pääseb tõenäolisemalt vigastuteta juht, kes istub suuremas autos. Räty sõnul saab rusikareeglina sajas õnnetuses väikestes autodes viga kaheksa juhti, kuid suurtes kuus.

Kergemate ja vanemate autodega sõidavad Soomes 18-24 aastased mehed, väiksemate autodega naised ning uuemate autodega üle 65 aasta vanad mehed. Naised moodustavad õnnetusse sattunud juhtidest kolmandiku.

Statistika kohaselt saavad õnnetustes enim vigastada Opel Corsa ja Ford Ka juhid. Neile järgnevad Nissan Micra, Ford Fiesta ja Seat Cordoba. Kõige kergemalt on õnnetustes pääsenud Citroen C5, Volvo XC90 ja Audi A6 juhid.

Enim õnnetusi läbisõidu kohta juhtub Ford Ka, Honda Civicu ja Ford Fiesta juhtidega. Vähim aga vana Mercedese E-seeriaga ja Toyota Corollaga.

XC Volvod ja Mercedes Benz E-seeria on ka suure läbisõidu arvestuses need autod, kus juhid vähim on viga saanud. Vastupidised näited on taas Fordi mudelid Ka ja Fiesta.

Enim saavad otsasõitudes ehk enda tekitatud õnnetustes viga Ford Ka juhid, vähim MB E-seeria juhid.

Kõige väiksem, 0,45, on ka MB E-seeria arvutuslik risk - ehk risk, kui suur tõenäosus on juhil seda autot juhtides õnnetusse sattuda. Skaala teises otsas on aga taas Ford Ka riskiastmega 2,08. Arvutusliku riski keskmine väärtus on 1.

