Milline on poliitikute seas ülikuuma Baruto ettevõtete seis?

Barto Grupile kuulub ka firma Autoagri OÜ, mil on 2017. aasta majandusaasta aruanne esitamata. Selle põhitegevus on mootorsõidukite hooldus ja remont. 2016. aasta müügitulu oli üle 78 000 euro, kuid kahjum üle 6000 euro. Firma omakapital oli aasta lõpuks -18 517 eurot. Firma tegeleb põllumajandusmasinate ja -seadmete remondi ja hooldusega. Firmas oli 3 töötajat ning keskmine palk oli 545 eurot. Aruandes on kirjas: „OÜ Autoagri omakapital (-18 516 eurot) bilansipäeva seisuga ei vasta Äriseadustikus kehtestatud nõuetele. 2017. aastal võtab juhtkond tarvitusele abinõud, mille tulemusena netovara vastaks Ärieseadustikule. Omakapital taastakse müügitulu suurendamisega ja sellest tuleneva kasumi saamisega." Ei ole teada, kas see 2017. aastal ka õnnestus.

Veisemüük null

Kõige pikem on olnud Baruto kolmanda firma ehk Baltitalu OÜ ajalugu. See on tegutsenud enam kui seitse aastat. Peamine tegevus on veislaste- ja pühvlikasvatus. Ka see ettevõte on mehel kahasse abikaasaga. Veel 2015. aastal oli müügitulu siin 40 800 eurot, kuid kahel viimasel aastal on see märgatavalt kukkunud. Esmalt 8600 ja 2017. aastal juba 2300 euro peale. Kasuminumbrid on aga toredamad. 2016. aastal 7700 ning aasta hiljem 12 000 eurot.

Firma kasvatab lihaveiseiseid ja seal töötas 2017. aastal kaks osalise tööajaga töölist. Aruandest on siiski näha, et 2017. aastal lihaveiste müüki ei toimunud, tulu teeniti maa- ja frontaallaaduri rendi eest. Jaotamata kasumit on kogunenud enam kui 87 000 eurot, kuid käibevara oli 2017. aasta lõpu seisuga 66 000 euro eest.

Seega üht-teist ta toimetab ja EASi nõukogus liiga hätta jääda ei tohiks. Loodetavasti ei kao tal seoses riigikogu valimistega täielikult peast veisekasvatuse ja turismitalu pidamise mõtted.