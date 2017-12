Milline on Tallinki õiglane ülevõtuhind?

Analüütikute ja investorite hinnangul ei kauple Tallinki aktsia täna veel võimaliku ülevõtmishinna ligidal ning aktsionärid ootavad võetud riski eest väärilist tasu, kirjutab Äripäev.

„Kogu protsessi tulemus ei ole ju veel üldse kindel,“ ütles SEB Balti turgude analüütik Eduardas Petrulis. „Investorid ei osta turgu mitte kunagi tasemele, kus nende arvates võiks tehing toimuda, sest vastasel juhul ei saa nad võetud riski eest preemiat – alati on võimalus, et tehingut ei toimu või ülevõtmishind on oodatust madalam ning sellega riskimise eest soovitakse saada tasustatud,“ selgitas ekspert.

„Väga raske on ülevõtuhinda ennustada, kuid eks vähemalt osadele tuleb õiglasest hinnast rääkides silme ette Tallinki raamatupidamuslik väärtus,“ nentis Petrulis. „See on 1,25 eurot aktsia kohta.“

