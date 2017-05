Milline peaminister on kõige rohkem maksukoormust kasvatanud?

Äripäev uuris, millise Eesti peaministri juhitud valitsuse ajal kerkis maksukoorem kõige enam.

Eesti maksukoormus tegi järsu hüppe üles Andrus Ansipi peaministriks olemise ajal ehk majanduskriisi perioodil ning ka viimased peaministrid Taavi Rõivas ja Jüri Ratas on eelistanud maksukoormust kergitada. Kõige madalamal oli aga maksukoormus Mart Laari käe all.

Praeguse valitsuse prognoosi järgi kujuneb 2017. aastal maksukoormuseks 34,8% ja 2018. aastal 35,8%. Sellele rekordiliselt kõrgele tasemele jääb maksukoormus valitsuse seatud eesmärgi järgi vähemalt kuni 2021. aastani.

On tähelepanuväärne, et Reformierakonna juhtimisel on maksukoormus Eestis pigem kerkinud.

