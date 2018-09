Millise kooli haridus aitab leida töökoha kõige kiiremini?

Uuringust selgus, et 67% küsitletud kõrgharidusega töötajatest leidsid töö kuni paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Kõigest 6 protsendil vastanutest läks tööotsingutega kauem kui aasta,“ kommenteeris uuringut Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Töökoha otsinguid ei alustatud aga alles pärast lõpuaktust – suur osa vastajatest märkis, et tegi osaliselt tööd juba kooli kõrvalt. Kõigest iga viies vastaja (19%) väitis, et ta ei töötanud ka mitte osalise ajaga õpingute ajal. Taoline näitaja viitab, et paljud õpilased mõistavad kuivõrd oluline on hea töö leidmiseks saada lisaks teadmistele ka praktilist kogemust.“

Milline kool annab edumaa ja aitab töökoha leidmisel?

Kõik küsitletud Eesti Infotehnoloogia Kolledži lõpetajad leidsid sobiva töö paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist, mis kinnitab taas nõudlust Eesti tööturul infotehnoloogia erialade lõpetajate järele. Lisaks leidsid töö paari kuu jooksul pärast kooli lõpetamist ka 98% Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja 88% Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajatest.