Millise korteri saab osta 250 000 euro eest Helsingis, Stockholmis ja Tallinnas?

Veerand miljonit eurot on erinevates pealinnades eluasemeturul väga erineva ostujõuga, leidis Soome leht Helsingin Sanomat.

Helsingis saab selle eest kahetoalise korteri, kuid Stockholmis Södermalmi linnaosas saab selle eest veel vähem.

Helsingis Kallio linnaosas saab 250 000 euro eest pargivaatega kahetoalise kasutatud remonti vajava korteri. Stockholmis Södermalmis ostab sama raha väikese 24-ruutmeetrise korteri. Londonis Hackney linnaosas ei saa sellise peenraha eest midagi osta. Tallinnas Telliskivi piirkonnas saab veerand miljoni eest 133-ruutmeetrise korteri.

Londonit peetakse Euroopa kallimaks linnaks ja Stockholm on kolmandal kohal. Helsingi ja Berliin on keskmisel hinnatasemel, kuid Tallinn on oluliselt odavam. OECD leidis, et Soome elukondlik kinnisvara on ülehinnatud. Samale järeldusele jõuti ka Rootsi ja Briti eluasemete osas.

„Helsingis ja Londonis ei suuda pakkumine nõudlusega kaasas käia,” ütles VATT analüütik Tuukka Saarimaa. „Liiga vähe plaanitakse uusi eluasemeid.”