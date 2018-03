Millised kõrgkoolid on kõige rohkem üliõpilasi võitnud ja kaotanud?

Eesti Hariduse Infosüsteemi statistika põhjal on viimase nelja aastaga suurematest kõrgkoolidest kõige rohkem kasvatanud sisseastujate arvu Tartu Ülikool ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Suurimad kaotajad on Euroakadeemia ning Muusika- ja Teatriakadeemia.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuhi Kristjan Oadi sõnul on vastuvõtt Eesti kõrgkoolidesse püsinud viimastel aastatel samal tasemel, kuid üldine üliõpilaste arv langeb pea kõigis koolides. “Varasemad aastakäigud olid suuremad ja nende lõpetamise arvelt tuleb üldine langus,” kommenteeris Oad.

Nelja aasta jooksul on kokku enim üliõpilasi, 23 protsenti kaotanud Eesti Maaülikool ning ka nende vastuvõtt on samal perioodil kahanenud 15 protsendi võrra. Tallinna Ülikooli üliõpilaste koguarv on nelja aastaga vähenenud 22 protsenti 7300ni ning kooli vastuvõtt langes samal perioodil 12 protsenti. Miinuses on ka Tallinna Tehnikaülikooli õpilaste arv ja viimaste aastate vastuvõtt.

“Tartu Ülikoolil on märksa paremini läinud, nad on kaotanud nelja aastaga küll 11 protsenti tudengite koguarvust, kuid vastuvõtt kasvas 23 protsenti ning on pidevas tõusutrendis,” analüüsis Oad.

Kõige suurema hüppe üliõpilaste vastuvõtus on nelja aastaga teinud Ettevõtluskõrgkool Mainor, mis võttis 2017/18 õppeaastal vastu 52 protsenti enam üliõpilasi, kui 2014. aastal. Kõige rohkem on vastuvõtunumbrid kahanenud Euroakadeemias (-34%) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (-26%).

Viimase nelja aastaga on oluliselt kasvanud ülikoolide vastuvõtt tasulistele kohtadele. Kristjan Oadi sõnul on tegemist peamiselt välismaalastele suunatud ingliskeelsete õppekavade levikuga, mille pakkumisega üritavad ka avalik-õiguslikud kõrgkoolid lisaraha teenida. Enim on nelja aastaga tasulise õppe mahtu tõstnud Eesti Kunstiakadeemia (+284%), Tallinna Tehnikaülikool (+77%) ja Tallinna Ülikool (+59%).