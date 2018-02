Millised muudatused töötu abiraha saamisel panid Soome transporditöötajad täna streikima?

Helsingi piirkonna transporditöötjad streigivad: täna seisavad metroo, trammid ja suurem osa busse. Millised aga on need töötuskindlustuse ehk töötu abiraha saamise tingimuste muudatused mille vastu soomlased protesteerivad?

Soomlased protesteerivad töötuskindlustuse nn aktiivmudeli vastu.

Valitsuse uue "aktiivse mudeli" kohaselt peavad Soome töötud käima alates 1. jaanuarist kord kolme kuu jooksul töötukassas nägu näitamas, et tõestada oma aktiivsust tööotsingutel.

Kui nad ei suuda seda teha, siis vähendatakse nende riikliku toetust 4,65% võrra. Selleks, et saada uuest aastast riigilt toetust, peavad tööotsijad töötama vähemalt 18 tundi, teenima vähemalt 240 eurot kuus ettevõtjatena või osalema viiel päeval koolitus- või ettevalmistuskursustel kolme kuu jooksul. Kui nad ei suuda kriteeriume täita, siis väheneb nende toetus protsendiliselt ühe päevaraha võrra.

Ametiühingute ja töötuid esindavate organisatsioonide sõnul suurendab muudatus erisusi töötute vahel. Nimelt on pealinnast väljas elavatel töötutel keerulisem leida ajutist tööd või koolitusi. Imatras elav Timo Mykrä on varem Ylele öelnud, et valitsuse uus "aktiivne mudel" kõlab hirmsalt ja mahasuruvalt töötute suhtes.

"Ajutine töö võtab ära aja, mida töötu saaks kulutada tema oskustele vastava töö leidmisel. Samuti pole kindel, kas erialast väljaspool tehtud töö parandab või halvendab nende positsiooni tööturul," ütles teenindussektori ametiühingu kõneisik Mari Kettunen.