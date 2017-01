Euroopa Kohtu kohtunike ja kohtujuristide palkade ja tööga kaasnevate hüvitiste tõttu figureerivad nende nimed euroametnike tabeli tipus. Ka Küllike Jürimäe on esimese 20 seas. Ta on digivolinik Andrus Ansipist eespool.

2016. aastal tõusis kohtu töötajate palk 2,4% ja põhipalk ligi 256 000 euroni aastas. See teeb 21 333 eurot kuus.

Lisatasu saavad nad nii meelelahutuse kui ka elamiskulude osalise tasumise kujul (15% põhipalgast). Nii võib kogusumma kerkida ka üle 300 000 euro aastas. Kui kohtunikul on lapsed, saab ta kodu, laste ja hariduse lisatasu 9500 eurot lapse kohta aastas. Igale kohtunikule on ette nähtud auto ja sohver.

Kohtus töötab 28 kohtunikku ja nende palk moodustab 112,5% kõige kõrgema palgaga ametniku määrast. Kohtus töötab veel 11 kohtujuristi, kes teenivad sama suurt palka.

Määramisel makstakse uuele kohtunikule kohe kahe kuu palk 41 664 eurot, samuti kohtuniku ja ta pere reisikulud ning kolimisteenuse tasu. Kui kohtunik lõpetab tegevuse, saab ta kolme aasta jooksul üleminekutoetust 100 000 kuni 162 493 eurot aastas. Ta võib jätkata peretoetuse saamist ja saada ühekordse ümberasumistasu 20 832 eurot.

Kohtunik võib pensionile minna 65-aastaseks saades. Pension oleneb viimati saadud palgast ja teenitud ajast, kuid see ei või olla üle 70% baaspalgast ehk 174 993 eurost aastas. Pensionit võib saama hakata ka 60-aastaselt, aga siis juba madalamate määrade järgi.

Enim teenivad kohtu president Koen Lenaerts Belgiast ja asepresident Antonio Tizzano Itaaliast, vastavalt 314 000 ja 284 000 eurot aastas. Nemad saavad ka kõrgemat lisatasu meelelahutuse eest: vastavalt 1400 ja 900 eurot kuus.

Briti euroskeptikute partei UKIP tõi 2015. aastal esile enim tasustatud euroametnikud ja nende töötasud. Nimekirjas on eestlastest kõrgeimal ehk 18. kohal just Küllike Jürimäe, kelle potentsiaalseks kuluks EL-i eelarvele hindas analüüs 2014/15. hooajal 425 827 eurot. Sellest on brutopalk 267 706 eurot, millest pärast EL-i maksude mahaarvamist jäi Jürimäele kätte 258 300 eurot.

Eesti õigussüsteemi esindab Euroopa Kohtus Küllike Jürimäe. Täna ilmunud pikka intervjuud temaga loe siit. Muuhulgas räägib ta selle vastutusrikka ameti köögipoolest.