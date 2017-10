Millised on kümme maailma vana tegutsevat ettevõtet?

Maailmas on päris palju vanu ettevõtteid, mille peale isegi ei mõelda, kui kaua on tegutsetud.

Jaapani ettevõte Kong, mida tuntakse ka Gumi nime all tegutses iseseisvalt kuni 2006. aastani, mil see võeti üle teise ehitusettevõtte poolt. Osakas asuva peakontoriga ettevõte oli kunagi pereettevõte, mille juured ulatuvad aastasse 578, kui prints Shotoku hakkas ehitama Shiennoji templit, mis tähendas eraettevõtte sündi. Kokku on ettevõte tegutsenud 40 põlvkonda.

Head asjad ei kesta igavesti. Gumil tekkisid raskused ja ettevõte läks likvideerimisprotsessis Takamatsu Construction Groupi kätte.

Ka vanuselt teine ettevõte, mille oddee.com on edetabelisse pannud, on Jaapanist. Nishiyama Onsen Keiunkan on hotell, mis on tegutsenud aastast 705. Selle äri edu allikaks on kuumaveeallikad, mis tõi inimesi hotelli ja puhkama. Varajaste hotelli patroonide seas olid samuraid ja shogun. 52 eri põlvkonda on seda hotelli majandanud., kasvatades aeglaselt hotelli ja moderniseerides seda vaikselt.

Kolmandal kohal asuva ettevõtte jaoks tuleb tulla Euroopasse. Selleks on restoran Austrias, mis tegutseb aastast 803. St. Peter Stiftskellerit on maininud juba Charlemagne järgnenud õpetlane Alcuin aastal 803. Salzburgis asuv restoran nimetab end maailma vanimaks dokumenteeritult tegutsevaks restoraniks. St. Peter'si kloostri restoran oli kunagi selgelt munkade õllekas. See pole üksnes vanim restoran, vaid maailma vanuselt seitsmes ettevõte ja vanim mitte-Jaapani kompanii.

Neljandale kohale on pandud Iiri pubi Sean's Bar, mis tegutseb aastast 900. 1970ndal aastal Athlone's tegutsenud pubi renoveeriti. Töötajad leidsid tõestust, et pubi on tegutsenud kaugelt kauem kui keegi oleks osanud arvata. Lisaks iidsetele ehituse fragmentidele leiti müürist ka 900. aasta paiku käibel olnud münte. Tõenäoliselt sai pubi alguse majutusasutuse kõrtsina.

Viiendale kohale on paigutatud Prantsusmaa veinikelder Chateau de Goulaine, mis tegutseb umbes aastast 1000. Lisaks veinide pudeldajale on tegemist ajaloolise kindlusega, mis on ümberehitatud 12. sajandil ja uuesti 16. sajandil. Goulaine perekonnal on Prantsusmaa ajaloos oluline roll. Nad olid ristisõdijad ja sõdisid ka reformatsiooniaegsetes ususõdades. Kindlus on olnud perekonna koduks enam kui tuhat aastat. Kaasaajal on seal ka muuseum ja see on arvukate kunstiteoste koduks.

Pontificia Fonderia Marinelli on 1040. aastast tegutsev Itaalia valukoda. Agnone, mis on külake Molises, on Itaalias tuntud kellade linnana. Ettevõte on selles asulas tegutsenud enam kui 700 aastat. Valutööd, kellad ja pronkskulptuurid valmisid käsitööna. Ettevõtte püsitellija on Rooma katolik kirik, kes annab 90 protsenti tellimustest. Kaasaajal kuulub ettevõte juhtidele Armando ja Pasquale Mainellile. Ettevõte toodab aastas kuni 50 kirikukella ja seal on leival 12 töötajat.

Seitsmendale kohale on pandud jätte Iirimaa ettevõte. Selleks on Rathbornes, kes on küünlameistrid aastast 1488. Rathborne Candles tegutseb Dublini eeslinnas Blanchardstownis. Ettevõte asutati neli aastat enne kui Kolumbus avastas Ameerika. kompanii on üle elanud nii katkud kui elektri saabumise.

19. sajandil oli Rathborneil Dublini tänavate valgustamise leping. Kui elektrikasutus levis, muutis ettevõte suudna ja keskendus kirikuküünalde valmistamisele. Paraku otsustas teine Vatikani kirikunõukogu, et katolikes kirikutes ei pea kaunistuste seas olema nii palju küünlaid kui varem, elas ettevõte ka selle üle. Ettevõte ei ole enam Rathborne'ide perekonna käes, kuna see perekond on välja surnud.

Kaheksandal kohal on kaasaajal väga tuntud tootega ettevõte. 1526. aastast tegutseb Itaalias tulirelvatootja Beretta. Keskajal oli Itaalias Gardones rauatööde meka. Renessansi ajastu algusest sai linn tuntuks kõrgekvaliteedilise tulirelvade valmistamise poolest. Beretta perekond on äri kontrollinud kogu selle aja.

Nüüd on taas aeg vahetada mandrit ja seekord hüpata Ameerikasse. USAs asutati 1613. aastal Shirley istandus. Kuigi USA on suhteliselt noor riik, on sealne vanim äri tegev juba varasemast ajast. Shirley istandus asub Virginias Charles City County's. See Põhja-Ameerika vanim pereäri asutati 1613. aastal, kuid äritegevus ise algas 1638. aastal. Tänapäeval on Shirley jätkuvalt suure eramajaga istandus.

Kümnendal kohal on 1645. aastast Rootsis ilmuv ajaleheäri Tidningar. Post och Inrikes Tidningar asutati 1645. aastal kuninganna Christina poolt. Ajaleht kajastas nii Rootsis kui kaugemal toimunut, ilmavaatluseid, luulet ja jätkulugudena novelle. Mida rohkem tuli turule ajalehti, seda väiksemaks jäi lehes uudiste osa. 1900-ndate algul kaotas ajaleht oma senise mõjukuse. Selle asemel muutus ta pankrottide ja oksjonite teadaannete vahendajaks. 1978. aastal muutus ajaleht formaadilt pigem brošüüriks ning trükiarv kukkus 1500ni. 2007. aasta jaanuarist väljaanne enam paberkujul ei ilmu – see on nüüd vaid internetipõhine.

Tegelikult mahuks siia ajaliselt ka Eesti äri, kuid ilmselt nii eksootilises asukohas tegev äri ei pälvinud top 10 kokkupanija tähelepanu. Kuid see on juba teine lugu.