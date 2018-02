Millised on pankade prioriteedid sel aastal?

Rahvusvaheliselt on pankade kolm peamist eesmärki 2018. aastaks andmete- ja küberturvalisuse suurendamine, digitaalsete muutustega kohanemine ning talentide värbamine ja hoidmine, selgub EY värskest pangandussektori uuringust “Global Banking Outlook”.

Uuring kinnitab, et pangad on võtnud vastu finantstehnoloogia ettevõtete esitatud väljakutse tehnoloogilise innovatsiooniga kaasaminekuks. 70% pankadest plaanib järgneva kolme aasta jooksul turuosa kasvatamiseks teha tehnoloogiasse märkimisväärseid investeeringuid.

“Pangad otsivad alanud aastal endiselt võimalusi efektiivsuse suurendamiseks ja innovatsiooni rakendamiseks, sest neid kannustab klientide soov teha üha enam toiminguid digitaalselt. Luminori eesmärk on vastata selles osas nii klientide muutunud ootustele kui ka regulatsioonide jõustumisele,” kinnitas Luminor Eesti juhatuse esimees Gunnar Toomemets.

Ehkki pankade rahasüstid tehnoloogiate arendamiseks ja digitaalsete muutustega kohanemiseks kasvavad, usub valdav enamus pankadest, et tulud ja tootlikkus kasvavad investeeringutest veelgi kiiremini. “Selliste prioriteetide tegelik põhjus võib peituda pankasid ohustavate küberriskide kasvus. Ohtudele vastuseismiseks suurendatakse küll investeeringuid, kuid põrkutakse küsimuse vastu, kuidas sobivate oskustega kübereksperdid panna panga jaoks vajalikku väärtust looma,” ütles EY Eesti partner Olesia Abramova uuringule tuginedes.

“Uus Euroopa Liidu makseteenuste direktiiv PSD2 on ilmselt teine põhjus, miks pangad digitaalsele innovatsioonile sedavõrd palju tähelepanu pööravad. Eestis on pankade digitaliseerituse tase võrreldes muu maailmaga kõrgem ning võib eeldada, et pankade ja fintech-ettevõtete koostöös tuuakse lähitulevikus turule mitmeid uusi lahendusi,” kommenteeris Abramova.